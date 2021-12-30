В МЗС Росії заявили, що Київ планує "розстрілювати" населення Донбасу зброєю НАТО
Представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Україна планує застосовувати озброєння НАТО проти мирного населення Донбасу
Про це Марія Захарова сказала під час брифінгу в четвер, 30 грудня.
Речниця МЗС РФ прокоментувала слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, що Київ веде перемовини з Німеччиною щодо поновлення закупівлі зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання.
За її словами, український уряд не має наміру йти шляхом мирного врегулювання "внутрішньоукраїнського конфлікту" та "планує використати силу" проти цивільного населення Донбасу.
"Мені здається, тут цю тему не можна залишати. І треба запитати у країн-членів НАТО, чи розуміють вони, що з їхньої зброї та за їх допомогою київський режим розстрілюватиме мирне населення України? Можна запитати також і представників України, на яку співпрацю з НАТО вони розраховують? На те, яке йтиме в руслі знищення населення України? Нічого іншого їм поки що не пропонують", - заявила Захарова.
Також речниця міністерства зазначила, нібито НАТО "накачує зброєю" Україну, і це відбувається всупереч Мінським домовленостям.
- Раніше Марія Захарова заявляла, що влада України нібито готується до силового розв'язання ситуації на сході країни, оскільки збільшила свій оборонний бюджет на 20%.
- Присвячене ситуації навколо України засідання Ради НАТО-Росія може відбутися 12 січня 2022 року.
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