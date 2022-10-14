Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Ситуація продовжує розвиватися, ворог не дрімає та не дає і нам спокою. Цієї ночі ми знищили шість дронів-камікадзе, якими противник намагався знову атакувати південні регіони. На підльоті дрони були знищені над Миколаївщиною", - проінформувала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь".



Наталія Гуменюк зазначила, що ситуація на фронті залишається стабільно напруженою. Українські сили тиснуть ворога до правого берега річки Дніпро, відповідно, противник вишукує способи вшитися звідти, а останнім часом ворожі переправи працюють з правого берега на лівий.

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