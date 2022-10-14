Над Дніпропетровщиною ППО збила чотири дрони-камікадзе, утім окупантам вдалося обстріляти область, є постраждалий
У ніч з 13 на 14 жовтня ЗСУ над Дніпропетровщиною збили чотири дрони-камікадзе. Ворогу попри це вдалося завдати ударів по області, є постраждалий
Про це інформує голова Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко
"Наші захисники з повітряного командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе", - написав Везніченко.
Російські окупанти не припиняють обстрілювати області.
"Росіяни усю ніч атакували область з різної зброї.Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували "Градами", важкою артилерією та дронами", - додає голова ОВА.
Також у Синельниківському районі рашисти обстріляли Межівську громаду. Понівечені промислове підприємство та домівки мирного населення. Внаслідок цього поранений 51-річний чоловік, його ушпиталили.
У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні оселі, водогін та лінія електропередач. Деякі населені пункти залишилися без електрики.
- У ніч на 12 жовтня росіяни понад 100 снарядами вгатили по Нікопольському району, поранили дитину, двох жінок, пошкодили будинки, дитсадки, школу.
- 12 жовтня в Кам'янському районі Дніпропетровщини росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру, спричинивши сильну пожежу й руйнування.
- У Нікопольському районі Дніпропетровщини в ніч на 13 жовтня росіяни важко поранили чоловіка, пошкодили будинки, лікарню, дитсадок, музей і газогони.
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