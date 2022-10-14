Над Дніпропетровщиною ППО збила чотири дрони-камікадзе, утім окупантам вдалося обстріляти область, є постраждалий

Про це інформує голова Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко



"Наші захисники з повітряного командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе", - написав Везніченко.

Російські окупанти не припиняють обстрілювати області.

"Росіяни усю ніч атакували область з різної зброї.Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували "Градами", важкою артилерією та дронами", - додає голова ОВА.

Також у Синельниківському районі рашисти обстріляли Межівську громаду. Понівечені промислове підприємство та домівки мирного населення. Внаслідок цього поранений 51-річний чоловік, його ушпиталили.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні оселі, водогін та лінія електропередач. Деякі населені пункти залишилися без електрики.