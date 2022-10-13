Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Окупанти п'ять разів за ніч обстріляли Нікопольщину із "градів" і важкої артилерії. Найбільше постраждав Нікополь. У місті росіяни поранили 59-річного чоловіка. Він у важкому стані перебуває в лікарні.

Також окупанти понівечили понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередачі. Понад 2 тис. родин залишилися без світла. Енергетики усувають наслідки російських обстрілів.

Крім того, загарбники поцілили в лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, ринок, фабрику та пошту.

У Марганецькій громаді люди внаслідок ворожого обстрілу не постраждали. Масштаби руйнувань з'ясовують.

В інших районах області вночі була повітряна тривога, проте росіяни не відкривали вогонь. Станом на 07:26 13 жовтня ситуація також спокійна.

У ніч на 12 жовтня росіяни понад 100 снарядами вгатили по Нікопольському району, поранили дитину, двох жінок, пошкодили будинки, дитсадки, школу.

12 жовтня в Кам'янському районі Дніпропетровщини росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру, спричинивши сильну пожежу й руйнування

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