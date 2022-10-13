Росіяни обстріляли Нікопольщину: поранено людину, пошкоджено понад 30 будинків, лікарня й електролінії
У Нікопольському районі Дніпропетровщини в ніч на 13 жовтня росіяни важко поранили чоловіка, пошкодили будинки, лікарню, дитсадок, музей і газогони
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Окупанти п'ять разів за ніч обстріляли Нікопольщину із "градів" і важкої артилерії. Найбільше постраждав Нікополь. У місті росіяни поранили 59-річного чоловіка. Він у важкому стані перебуває в лікарні.
Також окупанти понівечили понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередачі. Понад 2 тис. родин залишилися без світла. Енергетики усувають наслідки російських обстрілів.
Крім того, загарбники поцілили в лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, ринок, фабрику та пошту.
У Марганецькій громаді люди внаслідок ворожого обстрілу не постраждали. Масштаби руйнувань з'ясовують.
В інших районах області вночі була повітряна тривога, проте росіяни не відкривали вогонь. Станом на 07:26 13 жовтня ситуація також спокійна.
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