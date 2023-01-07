В ніч на 7 січня росіяни обстріляли окуповані території Херсонщини, - депутат облради Хлань
Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, повідомив, що росіяни не тільки обстрілювали правобережжя Херсонщини, а ще й завдали ударів по окупованих Каховці та Голій Пристані
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сьогодні, в ніч на 7 січня, окупанти завдали удару і по окупованих містах. Приватний сектор у місті Каховка був накритий артилерійськими ударами, люди бачили вильоти з промислової частини окупованого міста. Тобто росіяни не тільки обстрілювали правий берег, а ще й Каховку та Голу Пристань накривали з окупованої території по окупованих містах для того, щоб зробити своє чергове виття про обстріли ЗСУ. Що начебто вони "перемир'я" тримають зі свого боку, а їх обстрілюють", - прокоментував депутат облради.
Сергій Хлань додав, що чергова брехлива пропаганда росіян не вдається, бо люди бачать звідки завдаються удари.
"У тому числі було обстріляне місто Берислав. Якщо ми говоримо про правобережну частину, то потерпає не тільки обласний центр від обстрілів, а потерпає ще й Берислав. Окупанти з артилерії, а навіть і з танків обстрілюють це місто, яке розташоване на узбережжі річки Дніпро", - розказав Хлань.
- 6 січня росіяни 39 разів ударили по Херсонській області
- Детальніше про обстріл Херсонської пожежної частини 6 січня можна прочитати за посиланням
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