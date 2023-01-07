Обстріли Херсонщини: протягом доби 6 січня росіяни 39 разів ударили по області

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За даними очільника ОВА, протягом доби 6 січня росіяни 39 разів здійснили обстріли Херсонської області, ворог гатив по мирних містах і селах з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Херсон опинився під ворожою атакою 9 разів: уражено житлові квартали.

"Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки на територію та у будівлі підрозділу пожежно-рятувальної частини", - написав Ярослав Янушевич.

Як повідомив голова Херсонської ОВА, минулого дня від російської збройної агресії загинув рятувальник, семеро мешканців області отримали поранення.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив голові Міноборони Сергієві Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню в Україні. Еспресо поінформувало, як на це відреагували в Україні.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська не припиняли вести вогонь, незважаючи на оголошене ними "різдвяне перемир'я".

Упродовж доби 6 січня від російської збройної агресії на Донеччині загинули двоє мирних мешканців, ще семеро отримали поранення.

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, у п'ятницю, 6 січня, російські терористи завдали 2 ударів по території Сумської області.

Детальніше про обстріл Херсонської пожежної частини 6 січня можна прочитати за посиланням.

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