Обстріли Херсонщини: протягом доби 6 січня росіяни 39 разів ударили по області
Упродовж доби 6 січня окупанти здійснили 39 обстрілів Херсонської області, під вогнем опинилися будинки та пожежна частина, загинув рятувальник
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За даними очільника ОВА, протягом доби 6 січня росіяни 39 разів здійснили обстріли Херсонської області, ворог гатив по мирних містах і селах з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Херсон опинився під ворожою атакою 9 разів: уражено житлові квартали.
"Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки на територію та у будівлі підрозділу пожежно-рятувальної частини", - написав Ярослав Янушевич.
Як повідомив голова Херсонської ОВА, минулого дня від російської збройної агресії загинув рятувальник, семеро мешканців області отримали поранення.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив голові Міноборони Сергієві Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню в Україні. Еспресо поінформувало, як на це відреагували в Україні.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська не припиняли вести вогонь, незважаючи на оголошене ними "різдвяне перемир'я".
- Упродовж доби 6 січня від російської збройної агресії на Донеччині загинули двоє мирних мешканців, ще семеро отримали поранення.
- Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, у п'ятницю, 6 січня, російські терористи завдали 2 ударів по території Сумської області.
- Детальніше про обстріл Херсонської пожежної частини 6 січня можна прочитати за посиланням.
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