В обороні Сєверодонецька вбачаються стратегічно-політичні ознаки, - військовий експерт Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Був пост генерала Залужного, який сказав про те, що на дев'ятьох ділянках відбувається спроба ворога наступати. Безпосередньо Сєверодонецький виступ, починаючи з Ізюма, Сєверодонецька та зони Попасної, як раз весь блок Донбасу, динамічно змінюється, з огляду на намагання ворога наступати та на наші контратаки" – зазначив експерт.



Аналітик зауважив, що також була надзвичайно важлива заява Генштабу, що Сєверодонецьк - це вирішальна точка для побудови нашої оборони на Донбасі.



"Це достатньо реперна позначка з точку зору ставлення наших військових до оборони Сєверодонецька, бо означає, що ми й далі будемо шукати варіанти утримування цього міста, яке, на мою думку, раніше мало лише тактичне значення. Зараз ми бачимо і стратегічно-політичні ознаки вже вбачаються у ставленні до оборони Сєверодонецька з нашого боку"- підкреслив Згурець.

14 червня зі зведення Генштабу відомо, що ворог веде штурмові дії у Сєверодонецьку, біля Рубіжного і Золотого, бої тривають

15 червня Гентштаб ЗСУ інформував, що противник веде наступ у напрямку Краснопілля та штурмує населені пункти на кількох напрямках

16 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти ведуть штурм на Слов’янському й Бахмутському напрямках, тривають бої за Сєверодонецьк