В обороні Сєверодонецька вбачаються стратегічно-політичні ознаки, - військовий експерт Згурець
Експерт Defence Express Сергій Згурець вважає, що заява Генштабу та ставлення наших військових до оборони Сєверодонецька означає, що і далі ми будемо шукати варіанти утримування цього міста
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Був пост генерала Залужного, який сказав про те, що на дев'ятьох ділянках відбувається спроба ворога наступати. Безпосередньо Сєверодонецький виступ, починаючи з Ізюма, Сєверодонецька та зони Попасної, як раз весь блок Донбасу, динамічно змінюється, з огляду на намагання ворога наступати та на наші контратаки" – зазначив експерт.
Аналітик зауважив, що також була надзвичайно важлива заява Генштабу, що Сєверодонецьк - це вирішальна точка для побудови нашої оборони на Донбасі.
"Це достатньо реперна позначка з точку зору ставлення наших військових до оборони Сєверодонецька, бо означає, що ми й далі будемо шукати варіанти утримування цього міста, яке, на мою думку, раніше мало лише тактичне значення. Зараз ми бачимо і стратегічно-політичні ознаки вже вбачаються у ставленні до оборони Сєверодонецька з нашого боку"- підкреслив Згурець.
- 14 червня зі зведення Генштабу відомо, що ворог веде штурмові дії у Сєверодонецьку, біля Рубіжного і Золотого, бої тривають
- 15 червня Гентштаб ЗСУ інформував, що противник веде наступ у напрямку Краснопілля та штурмує населені пункти на кількох напрямках
- 16 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти ведуть штурм на Слов’янському й Бахмутському напрямках, тривають бої за Сєверодонецьк
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.47
Купівля 34.47Продаж 35.3
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 37.08
- Актуальне
- Важливе