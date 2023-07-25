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День Ідей в Одесі присвятили питанням відродження українського бізнесу

25 липня, 2023 вiвторок
17:18
Одеса

Теми відродження українського бізнесу та підприємницької ідентичності були у фокусі обговорення Дня Ідей, який відбувся 22 липня в Одесі

Із 2017 року в Одесі проводився Фестиваль Ідей. Через безпекову ситуацію Аспен Інститут Київ та Імпакт Хаб Одеса в особі його співзасновника Єгора Гребеннікова віднайшли новий формат проведення події — серію одноденних заходів у трьох містах України.

У липні 2023 День Ідей пройшов у Рівному, Дніпрі та Одесі.

Еспресо - інформаційний партнер заходів.

"Ідеї мають найбільшу цінність, коли вони трансформуються у дії й приносять реальні зміни. Ми віримо, що підприємці — найефективніші агенти змін. Залучаючи їх, ми зможемо досягти розбудови суспільства гідного життя", - зазначила виконавча директорка Аспен Інституту Київ Юлія Тичківська.

"Ми прагнемо, щоб учасники взаємозбагатилися новими думками, а також змогли знайти відповіді на актуальні виклики сьогодення. Крім того, ми прагнемо якомога ширшого розповсюдження цих ідей задля розвитку нашої країни", - коментиує співзасновник Імпакт Хабу Одеса Єгор Гребенніков.

Спікери першої панельної дискусії в Одесі проаналізували виклики, які стоять перед українським бізнесом на шляху до відродження з різних перспектив: підприємців, потенційних інвесторів, ризик-менеджменту.

Зокрема, серед найбільш значущих викликів спікери відзначили недостатній рівень  взаємодії бізнесу та держави, низький рівень інвестицій, захищеність умов ведення бізнесу. 

Участь у дискусії взяли: Ірина Горова (СЕО і власниця POMITNI), Кирило Криволап (директор Центру економічного відновлення), Олексій Соболев (заступник міністра економіки України), Дмитро Стрижов (засновник охоронного холдингу SHERIFF).
Обговорення модерував директор програмного розвитку Аспен Інституту Київ Денис Полтавець.

Друге обговорення стосувалося особливостей підприємництва в Одесі.

Спікери та спікерки говорили про роль бізнесу в розвитку міста та розбудові його іміджу, обговорили стереотип про “типового одеського підприємця” і як цьому протидіяти.

В дискусії взяли участь Катерина Балютова (СЕО “Марін контейнер Сервіс”), Олександр Бабіч (історик, екскурсовод, волонтер), Дмитро Казавчинський (співзасновник та власник GMT Group). Модерувала обговорення Марина Гончаренко, директорка America House Odesa.

Запис дискусій Дня Ідей в Одесі також доступний на YouTube.

Аспен Інститут Київ — українська позапартійна громадська спілка, що підтримує становлення ціннісно-орієнтованого лідерства. Входить до міжнародної мережі партнерів Аспен Інституту (США). 

Impact Hub Odessa — частина глобальної спільноти Impact Hub. Один з фокусів діяльності Імпакт Хабу Одеса — підтримка соціального підприємництва. 

Суспільство
освіта
Одещина
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