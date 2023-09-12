В Одесі вперше в Україні використають ШІ для діагностики хвороб головного мозку

Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

"Одеса стала першим містом України, де було впроваджено пілотний проєкт з телемедицини BrainScan.

Ця система працює на базі штучного інтелекту і значно пришвидшує процес діагностики захворювань або ушкоджень головного мозку, коли час є критичним фактором", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. Вже протягом 5 хвилин після обробки знімка програмою, лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Міністерство пояснює, що це пришвидшує процес діагностики у декілька разів.

Повідомляється, що використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку вже показало хороші результати.

"Одеський досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується і в прифронтовому Краматорську на Донеччині", - зазначає установа.