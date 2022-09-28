В Одеській ОВА оцінили шанси Росії захопити місто

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Вона (система оборони – ред.) вибудовувалася із 24 лютого так, щоб жоден ворог не зміг сюди ні суходолом, ні морем проникнути. Сьогодні, коли ми говоримо про морську десантну операцію, ризик цей залишається, адже є чорноморський флот РФ. Але наразі немає приготувань до цієї дуже коштовної операції. Крім того, вона має бути забезпечена з суходолу або з повітря. На суходолі просування ворога немає, навпаки, на південному напрямку, хоч повільно, але просуваються наші ЗСУ", — сказав він.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Росія розраховує за допомогою мобілізації повернути ініціативу у війні проти України та захопити Харків та Одесу.

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