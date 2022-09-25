В одному з сіл Сибіру на війну забрали усіх чоловіків, - ЗМІ

Про це повідомило російське видання "Нова газета. Європа".

Видання повідомляє, що за словами співрозмовника - було мобілізовано 59 осіб.

"Сьогодні ходили дворами та роздавали повістки. У понеділок треба прибути до військкомату", - повідомив він і додав, що у сусідніх селах майже така ж ситуація.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

24 вересня один з лідерів російської опозиції, політемігрант Гаррі Каспаров заявив, що російські військкомати зобов'язали набрати до 3 млн мобілізованих.

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