В офісах найбільшого швейцарського банку UBS  в Німеччині обшуки через підсанкційного російського олігарха

Про це повідомило видання Spiegel

В офісах найбільшого швейцарського банку UBS ( зокрема у у Франкфурті-на-Майні та в Мюнхені) тривають обшуки у справі підсанкційного російського олігарха Алішера Усманов. Їх - за дорученням прокуратури Франкфурта-на-Майні - провадять співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA). Причина - збір доказів у справі про відмивання грошей. Співробітники банку ні в чому не звинувачуються. Передісторія ситуації– розслідування проти мультимільярдера Усманова за підозрою у відмиванні грошей, порушенні законодавства про зовнішню торгівлю та ухиленні від сплати податків.

У вересні німецькі слідчі провели обшуки на віллах Усманова на озері Тегернзеє та вилучили документи. Пізніше - обшук на одній з найбільших мегаяхт у світі Dilbar, яка належить Усманову (хоча сам він це заперечує). Під час обшуків на яхті слідчі конфіскували 30 картин загальною вартістю (серед яких роботу Марка Шагала), за попередніми оцінками, п’ять мільйонів євро.

Алішер Усманов потрапив під санкції у лютому, одразу після початку повномасштабної війни РФ проти України. Згідно з інформацією SPIEGEL, близька людина до Путіна Алішер Усманов ухилився від сплати податків на доходи та подарунки на загальну суму близько 555 мільйонів євро в період з 2014 по 2022 рік. Влада вважає підприємця платником податків у Німеччині, оскільки той від 2014 жив переважно в Тегернзеє і мав там резиденцію.

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