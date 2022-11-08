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В Офісі Зеленського пояснили, чому не коментують ситуацію з головою Дніпропетровської ОВА

8 листопада, 2022 вiвторок
11:25
Кримінал Михайло Подоляк

В Офісі президента не хочуть коментувати ситуацію з головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком, спираючись виключно на журналістське розслідування

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ОП має намір дочекатись висновків слідства і тільки тоді коментувати.

"Будь-яку відповідальність ми маємо нести. У політичному сенсі, безумовно. Тому що це є вертикаль президента. Але між тим, це було заявлене журналістське розслідування. На підставі журналістського розслідування проводяться слідчі дії. Після того, як будуть отримані всі пояснення від обласної адміністрації, від компанії, яка займається, а наскільки я розумію, там є певні документи, які будуть витребувані в рамках кримінальної справи, то після цього будуть відповіді на питання. Після відповідей на питання будуть вже необхідні політичні чи інформаційні висновки зроблені і таке інше. І тоді прокоментуємо цю тему", – сказав Подоляк.

"Чому? Тому що спекулятивно виглядає. Є розслідування, є певна робота вже слідчих органів, але ще немає висновків, а ми вже будемо коментувати, як саме Офіс президента. Це трошки дивнувато, на мій погляд", – додав він.

  • Журналісти "Схем" з'ясували, що компанія, яка освоїла вже 1,5 млрд гривень на ремонт доріг у Дніпропетровській області, напряму пов’язана з керівником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, від якого залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області. Ця компанія належить близькій подрузі Резніченка. САП відкрила провадження.

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Новини
Україна
дороги
ремонт доріг
Дніпропетровщина
Михайло Подоляк
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