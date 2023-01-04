Про це в ефірі "24 каналу" повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми аналізуємо та очікуємо, що це може бути в районі православного Різдва", – сказала вона.

На уточнююче запитання журналіста, чи йдеться про 6-7 січня, Гуменюк відповіла ствердно.

За її словами, нині в Чорному морі перебувають три ворожі кораблі, але ракетоносіїв серед них немає – вони в пунктах базування. Гуменюк нагадала, що росіянам потрібно кілька днів для підготовки нового ракетного удару після атаки на Новий рік.

При цьому вона зазначила, що залишається ймовірність атак іранськими дронами, тому закликала українців не ігнорувати сигнали тривоги, особливо вночі.

Раніше в Повітряних силах зазначали, що готуються до ймовірних атак РФ, однак не знають, коли саме окупанти можуть здійснити черговий ракетний обстріл.

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