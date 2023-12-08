В окупованому Криму поліцейські затримали чоловіка нібито за дискредитацію армії РФ

У тимчасово окупованому Криму в селищі Гурзуф співробітники так званого Центру з протидії екстремізму МВС спільно з працівниками Росгвардії затримали 34-річного чоловіка.

За даними окупаційного МВС Криму, затриманий у громадському місці нібито здійснював публічні висловлювання, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил Росії, а також демонстрував нацистські жести та вигукував гасла, заборонені законами РФ, порушував громадський порядок.

Щодо чоловіка силовики склали адміністративні протоколи. Рішенням суду чоловікові призначено покарання у вигляді 15 діб адміністративного арешту і штрафу в розмірі 40 тис. рублів (16 тис. грн).

У відомстві розповіли, що затриманий громадянин підозрюється в нанесенні тілесних ушкоджень місцевому жителю. За попередніми даними, нібито приводом для цього став той факт, що син потерпілого є військовослужбовцем і бере участь у війні проти України.

За цим епізодом проводиться перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.