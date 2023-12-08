В окупованому Криму поліцейські затримали чоловіка нібито за дискредитацію армії РФ
Затриманий нібито здійснював публічні висловлювання, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил Росії
У тимчасово окупованому Криму в селищі Гурзуф співробітники так званого Центру з протидії екстремізму МВС спільно з працівниками Росгвардії затримали 34-річного чоловіка.
За даними окупаційного МВС Криму, затриманий у громадському місці нібито здійснював публічні висловлювання, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил Росії, а також демонстрував нацистські жести та вигукував гасла, заборонені законами РФ, порушував громадський порядок.
Щодо чоловіка силовики склали адміністративні протоколи. Рішенням суду чоловікові призначено покарання у вигляді 15 діб адміністративного арешту і штрафу в розмірі 40 тис. рублів (16 тис. грн).
У відомстві розповіли, що затриманий громадянин підозрюється в нанесенні тілесних ушкоджень місцевому жителю. За попередніми даними, нібито приводом для цього став той факт, що син потерпілого є військовослужбовцем і бере участь у війні проти України.
За цим епізодом проводиться перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
- За 8 місяців окупаційні суди в Криму винесли 514 постанов про начебто "дискредитацію армії РФ". Тільки в листопаді цього року було винесено 38 постанов Про це повідомив аналітик громадської організації "КримSOS" Євген Ярошенко.
- В березні 2022 року російські депутати ухвалили поправки до законодавства, які передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність за "дискредитацію збройних сил Російської Федерації".
- Відповідно до поправок ця стаття передбачає максимальний термін позбавлення волі - до 15 років, а штраф - до 5 млн рублів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.36
- EUR Купівля 39.64Продаж 40.58
- Актуальне
- Важливе