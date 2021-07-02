В окупованому Криму проти релігійних організацій відкрили 125 проваджень: накладено штрафів на понад 1,6 млн рублів
З початку тимчасової окупації у 2014 році проти релігійних організацій та вірян у Криму було відкрито 125 адміністративних проваджень
Про це повідомляє Кримська правозахисна група.
"Загалом на кінець червня Кримська правозахисна група зафіксувала 125 адміністративних проваджень за ст. 5.26 КпАП РФ за нібито незаконну місіонерську діяльність із загальною сумою штрафів 1 613 500 рублів (601, 6 тис. грн - ред.)", - йдеться в повідомленні.
1 червня "мировий суддя" Уллубій Ісаєв оштрафував на 30 тис. рублів (11 171 грн) Церкву християн віри євангельської "Світло миру" - начебто за незаконну місіонерську діяльність.
8 червня "мировий суддя" Світлана Власова оштрафувала імама мусульманської релігійної громади з Алушти Юсуфа Аширова на 5 тис. рублів (1868 грн) за проведення намазу без дозволу "Духовного управління мусульман Криму".
У травні 2021 року ця "суддя" оштрафувала ту ж таки громаду на 30 тис. рублів за зберігання в мечеті релігійної літератури.
Кримська правозахисна група нагадує, що такі дії окупаційної влади є порушенням як IV Женевської конвенції, так і Європейської конвенції з прав людини, а саме - статті 9, яка стосується свободи думки, совісті та релігії.
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