В окупованому Криму провайдери блокують 27 українських сайтів, - правозахисники
Росія блокує українські інтернет-ресурси на території окупованого півострова Крим
Про це повідомляється на сайті Кримської правозахисної групи.
“У Криму 12 провайдерів блокують 27 українських сайтів. Зокрема, в Криму на момент моніторингу 12 провайдерів у 12 населених пунктах повністю блокують 18 українських сайтів. Ще 9 сайтів доступні тільки в деяких населених пунктах зі списку моніторингу”, - йдеться в повідомленні.
Згідно з результатами дослідження, в Криму повністю блокуються сайти 13 українських медіа, в тому числі "Цензор.нет", "След.нет", Blackseanews, "112 телеканал", "Главком", "Главное", "Громадське радіо", "Центр журналистских расследований", "Стрічка", "Депо", "РБК Украина", "Зеркало недели", "Херсон Daily".
Також доступні тільки в одному з 12 досліджених населених пунктів сайти QHA, "Информационное сопротивление", UAinfo, "Подробности", "ТонеТо", ТСН, "Украинская правда".
Сайти Укрінформу та "Апостроф" доступні лише в трьох з 12 обстежених населених пунктах окупованого Криму.
За даними КПГ, перевірка доступності українських сайтів у Криму була проведена в червні.
Як зазначається, постійне блокування з боку РФ провідних українських онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право жителів півострова на доступ до інформації, а також створює у період пандемії коронавірусу додаткові ризики для життя і здоров'я кримчан.
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