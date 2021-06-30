В окупованому Криму провайдери блокують 27 українських сайтів, - правозахисники

Про це повідомляється на сайті Кримської правозахисної групи.

“У Криму 12 провайдерів блокують 27 українських сайтів. Зокрема, в Криму на момент моніторингу 12 провайдерів у 12 населених пунктах повністю блокують 18 українських сайтів. Ще 9 сайтів доступні тільки в деяких населених пунктах зі списку моніторингу”, - йдеться в повідомленні.

Згідно з результатами дослідження, в Криму повністю блокуються сайти 13 українських медіа, в тому числі "Цензор.нет", "След.нет", Blackseanews, "112 телеканал", "Главком", "Главное", "Громадське радіо", "Центр журналистских расследований", "Стрічка", "Депо", "РБК Украина", "Зеркало недели", "Херсон Daily".

Також доступні тільки в одному з 12 досліджених населених пунктів сайти QHA, "Информационное сопротивление", UAinfo, "Подробности", "ТонеТо", ТСН, "Украинская правда".

Сайти Укрінформу та "Апостроф" доступні лише в трьох з 12 обстежених населених пунктах окупованого Криму.

За даними КПГ, перевірка доступності українських сайтів у Криму була проведена в червні.

Як зазначається, постійне блокування з боку РФ провідних українських онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право жителів півострова на доступ до інформації, а також створює у період пандемії коронавірусу додаткові ризики для життя і здоров'я кримчан.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb