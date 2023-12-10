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У окупованому Криму в головній Соборній мечеті відбувся перший колективний намаз

10 грудня, 2023 неділя
19:37
Культура Нова мечеть у Сімферополі, Крим, 9 грудня 2023 р

У головній Соборній мечеті тимчасово окупованого Криму, яку будували в столиці півострова Сімферополі впродовж восьми років, у суботу, 9 грудня, відбувся перший колективний намаз (молитва)

Про це передає провладний російський ресурс Інтерфакс.

"Сьогодні для всіх жителів Республіки Крим, як для мусульман, так і для представників інших конфесій, настільки велика радість, що не передати словами", - сказав муфтій тимчасово окупованого Криму Еміралі Аблаєв журналістам після намазу.

Він висловив подяку від імені кримськотатарського народу і кримських мусульман президенту РФ. "Завдяки його підтримці, під його патронатом побудована ця мечеть", - сказав Аблаєв.

Нова мечеть у Сімферополі, Крим, 9 грудня 2023 р

Фото: Reuters


Нова мечеть у Сімферополі, Крим, 9 грудня 2023 р

Фото: Reuters


Фото: Інтерфакс

 

Генеральна директорка холдингу "АйСі Інвест" (керуюча компанія генерального підрядника "СпецБудКрим") Катерина Бєлоусова зазначила, що під час реалізації проєкту будівельники зіткнулися з ковідними та санкційними обмеженнями.

Підсумкову вартість мечеті вона не назвала.

"Багато унікальних елементів і унікальних матеріалів, які використані тільки тут. Наприклад, такий орнамент, як тут, ви не побачите більше ніде у світі: у нього вплетені елементи кримськотатарської культури. Відповідно, йдеться про мільярди рублів. Фінансувався проєкт на кошти меценатів, російських підприємців", - пояснила Бєлоусова.

Як повідомляв раніше призначений Росією глава тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов, офіційне урочисте відкриття головної мечеті Криму відбудеться згодом, проте не уточнив, коли саме.

Спорудження Соборної мечеті у Сімферополі: що відомо

У 2004 році міська рада Сімферополя виділила землю під будівництво соборної мечеті на вулиці Ялтинська, але незабаром це рішення було скасовано.

У січні 2008 року близько 200 кримських татар розбили наметове містечко на вулиці Ялтинській, вимагаючи землю під будівництво "Джума-джамі". Однак, того ж 2008 року Вищий господарський суд України задовольнив апеляційний позов Сімферопольської міськради про заборону будівництва Соборної мечеті.

На той момент на Ялтинську було привезено майже 100 тисяч каменів.

15 лютого 2011 року міськрада Сімферополя дозволила Духовному управлінню мусульман Криму розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,7 гектара під Соборну мечеть. Однак будівництво так і не було розпочато через відсутність усіх дозвільних документів.

3 березня 2011 року кримські татари встановили камінь на місці, де мало розпочатися будівництво мечеті.

Будівництво мечеті почалося 2015 року. Її площа становить 5,7 тис. кв. м. У ній на колективний намаз можуть збиратися 1,5 тис. чоловіків (в основному залі) і 900 жінок (на балконі).

До комплексу, крім самої мечеті, входять адміністративний корпус з бібліотекою і готель для прочан.

Чотири мінарети заввишки понад 50 метрів, увінчані позолоченими півмісяцями, оздоблені облицювальним білим мармуром. Фасади прикрашає плитка ручної роботи. Близько 80% матеріалів завезено з Туреччини.

За даними російського Мінінформу тимчасово окупованого Криму, вартість проєкту на початковому етапі оцінювали у 2 млрд рублів (798 млн грн) із позабюджетних джерел.

Спершу мечеть планували здати у 2019 році, але терміни неодноразово переносили з різних причин.

Росія
Крим
кримські татари
окуповані території
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