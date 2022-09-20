В окупованому Мелітополі прогриміли два вибухи

Про це він написав у телеграмі.

"Окупанти невтримно палять у Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучних вибухи", - зауважив він.

Наразі мелітопольці можуть спостерігати чорний дим поблизу міського елеватора.

Учора, 19 вересня, у Мелітополі на аеродромі пролунав вибух.