В окупованому Мелітополі прогриміли два вибухи
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в місті пролунали два гучних вибухи
Про це він написав у телеграмі.
"Окупанти невтримно палять у Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучних вибухи", - зауважив він.
Наразі мелітопольці можуть спостерігати чорний дим поблизу міського елеватора.
- Учора, 19 вересня, у Мелітополі на аеродромі пролунав вибух.
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