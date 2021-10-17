В окупованому Сімферополі через пожежу в колонії евакуювали 197 осіб
У тимчасово окупованому росіянами українському місті Сімферополі в ніч на 17 жовтня 2021 року сталася пожежа
Через це було проведено евакуацію 197 осіб, повідомляє Еспресо.TV.
Відповідну інформацію розповсюдило "МНС" окупантів на півострові.
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"У Сімферополі на провулку Елеваторний, 4, в виправній колонії №1 по Криму і Севастополю, на першому поверсі цегляного триповерхового будинку гуртожитку для утримання ув’язнених ліквідовано пожежу на площею 10 квадратних метрів", - цитує слова з пресрелізу "відомства" портал АРК.
Також зазначається, що постраждалих немає.
Причина загоряння встановляється.
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