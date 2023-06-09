В Олешках рівень води поступово знижується, - міський голова Рищук
Міський голова Олешок Євген Рищук повідомив, що рівень води в місті почав поступово знижуватись, однак ще багато містян залишаються на дахах своїх будинків
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Сьогодні, на щастя, почала надходити інформація, що рівень води в Олешках поступово знижується. Є окремі населені пункти, де рівень води навіть більше знизився. Зокрема, є така інформація щодо Козачих Лагерів. Проте там її й не було багато. В самому місті Олешки рівень води не так швидко падає. Проте тенденція падіння рівня води є і це добрі новини", - розповів Рищук.
Міський голова повідомив, що ще багато мешканців міста залишаються на дахах власних будинків.
"Зараз нас найбільше насторожує те, що Гідрометцентр прогнозує дощі з 11 по 13 червня. Це може дещо нашкодити тимчасово окупованим територіям, які зараз затоплені. Сьогодні по цю ж годину ще багато людей не евакуйовані та знаходяться на дахах власних будинків. В місті Олешки людей вивозять самі ж місцеві жителі. Зранку були помічені два човни з солдатами РФ. Однак детальної інформації про їхню роботу в нас немає", - додав він.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- 7 червня міський голова Олешок Євген Рищук повідомив, що в окупованому місті Олешки у Херсонській області уже є перші загиблі внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС
- 9 червня СБУ оприлюднила перехоплення, яке доводить, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ.
- Більше новин про ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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