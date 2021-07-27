В Парижі невідомі атакували посольство Куби запальною сумішшю

Про це розповідає Reuters.



У посольстві Куби у Франції заявили, що запальна суміш спричинила пожежу. В результаті інциденту загорівся фасад будівлі та вхід у диппредставництво..



Жоден працівник посольства в результаті нападу не постраждав.



У дипмісії зазначили, що нападників було двоє. Разом вони кинули три пляшки з коктейлем Молотова.



"Безпосередньо відповідальними за ці дії є ті, хто підбурює до насильства та ненависті щодо нашої країни", - заявили в посольстві.



В установі додали, що такі дії "заохочуються кампаніями уряду США проти нашої країни".



Міністри закордонних справ США та 20 інших країн у понеділок засудили масові арешти на Кубі та закликали до повного відновлення доступу до Інтернету в країні.



Міністерство закордонних справ Франції засудило напад на посольство Куби, додавши, що було відкрито справу, щоб встановити, хто за цим стоїть.