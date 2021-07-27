В Парижі невідомі атакували посольство Куби запальною сумішшю
27 липня посольство Куби у Франції заявило, що невідомі вночі кинули трьома пляшками із бензином по будівлі дипмісії
Про це розповідає Reuters.
У посольстві Куби у Франції заявили, що запальна суміш спричинила пожежу. В результаті інциденту загорівся фасад будівлі та вхід у диппредставництво..
Жоден працівник посольства в результаті нападу не постраждав.
У дипмісії зазначили, що нападників було двоє. Разом вони кинули три пляшки з коктейлем Молотова.
"Безпосередньо відповідальними за ці дії є ті, хто підбурює до насильства та ненависті щодо нашої країни", - заявили в посольстві.
В установі додали, що такі дії "заохочуються кампаніями уряду США проти нашої країни".
Міністри закордонних справ США та 20 інших країн у понеділок засудили масові арешти на Кубі та закликали до повного відновлення доступу до Інтернету в країні.
Міністерство закордонних справ Франції засудило напад на посольство Куби, додавши, що було відкрито справу, щоб встановити, хто за цим стоїть.
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