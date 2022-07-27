В РНБО обережно ставляться до термінів контрнаступу на Півдні

Про це секретар РНБО заявив в ефірі всеукраїнського марафону.

"Щодо термінів, я дуже обережний. Я б дуже хотів, щоби це було набагато швидше. Це війна, на війні дуже багато різних подій. Ворог зараз стягує максимальну кількість [сил] саме на Херсонському напрямку. Розпочався дуже потужний рух їхніх військ, вони стягують додаткові сили", – сказав Данілов.

Він високо оцінив застосування українцями західної зброї – за його словами, це можна зрозуміти за ситуацією Антонівському мосту.

"Ви бачите, як філігранно працює та техніка, яку нам надають наші партнери. Вона нам дуже допомагає, тому що ворог тремтить. Ми знищуємо його бази з боєприпасами, нафтопродуктами, живою силою, технікою. Наші партнери у захваті, яким способом і як якісно наші військові використовують цю техніку", – сказав Данілов.

Тому, на думку секретаря РНБО, "у будь-якому випадку перемога буде за нами. Тижнем раніше чи тижнем пізніше – це справа лише військових".

27 липня Данілов заявив, що керівництву держави вистачить волі наказати знищити військові об'єкти на території РФ, які ведуть вогонь по Україні, а також спрогнозував розпад Російської імперії.