В Росії заявляють, що воюють не проти України, а з "об'єднаним Заходом"
Перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко заявив, що Росія воює не з Україною, а з "об'єднаним Заходом"
Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство РИА Новости.
"Ми розуміємо, що у спецоперації на території України Росія воює не з Україною. Проти нас воює об'єднаний Захід на території України та руками українців", - сказав Кірієнко.
Нагадаємо, що розпочавши так звану "спецоперацію" в Україні, Путін назвав її головною метою "захист людей, які протягом восьми років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму".
- 18 травня президент Зеленський заявив, що ми маємо розуміти, що Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою. Того ж дня самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко розповів, що його країна "купила" у Росії Іскандери та С-400.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.88Продаж 33.64
- Актуальне
- Важливе