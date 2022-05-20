В Росії заявляють, що воюють не проти України, а з "об'єднаним Заходом"

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство РИА Новости.

"Ми розуміємо, що у спецоперації на території України Росія воює не з Україною. Проти нас воює об'єднаний Захід на території України та руками українців", - сказав Кірієнко.

Нагадаємо, що розпочавши так звану "спецоперацію" в Україні, Путін назвав її головною метою "захист людей, які протягом восьми років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму".

18 травня президент Зеленський заявив, що ми маємо розуміти, що Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою. Того ж дня самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко розповів, що його країна "купила" у Росії Іскандери та С-400.

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