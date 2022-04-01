В Станіславі на Херсонщині тривають сильні бої, місто на межі гуманітарної катастрофи, — депутат Херсонської облради

Про це він повідомив в етері Espreso TV.



"Для окупанта залишитись в Херсоні – означає залишитись в котлі. Тож вони будуть поспіхом звідси виходити. Наступною точкою спротиву буде Антонівський міст, це переправа через Дніпро. Там є місто Олешки, гадаю, що вони будуть окопуватись саме там", - зауважив Хлань.



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Також депутат додав, що за Бериславським напрямком звільнено від окупантів 11 населених пунктів.



"Це такий початок. Вчора звільнення розпочалось з Кочубеївської громади, було звільнено 4 населених пункти, сьогодні звільнено інші. Це дає позитив, надію на контрнаступ наших Збройних сил та на те, що Херсонщина буде звільнена", – наголосив він.

Додамо, українські війська звільнили 3 села на півночі Херсонської області

