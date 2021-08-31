В Туреччині українське консульство не працюватиме до 12 вересня

Про це повідомляє пресслужба посольства.

"У зв'язку з вимушеним закриттям із 31 серпня до 12 вересня консульський відділ не здійснюватиме прийом документів, а також видачу готових. Просимо врахувати та просимо вибачення за незручності!" - йдеться на сторінці посольства у Facebook.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної із загрозою життю або здоров'ю, українців просять звертатися за телефоном гарячої лінії: +90 539 550 98 98.

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