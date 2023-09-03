В Угорщині пропонують надати гарантії безпеки РФ та не брати Україну до НАТО

Про це інформує Hirado.

"Західний світ, який підтримує Україну, має надати гарантії безпеки Росії, але в жодному разі не членство в НАТО українцям", - сказав Гуляш.

Голова канцелярії впевнений, що Україна вже не зможе повернути свої окуповані Росією території.

За його словами, в довгостроковій перспективі розміщення миротворців та інші подібні рішення можуть забезпечити мир в Україні. Гуляш наголосив, без американців мирних переговорів між Україною та Росією точно не буде.

"Зрозуміло, що Росія не становить загрози для Центральної Європи, оскільки за останні півтора року росіяни не досягли швидких і рішучих результатів, не отримуючи спочатку ні від кого збройної допомоги", - додав Гуляш.

Позиція Угорщини у війні РФ проти України

Представники угорської влади регулярно роблять заяви, які принижують українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні очільник уряду Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.

У травні Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу.

Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уважає за доцільне підтримувати "раціональні відносини з росіянами, особливо у сферах економіки та енергетики".

30 серпня Орбан заявив, що Україна за жодних умов не може перемогти Росію, тому пріоритетом має бути не незалежність країни, а життя людей. В українському МЗС відповіли, що не торгують суверенітетом.