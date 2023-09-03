Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією В Угорщині пропонують надати гарантії безпеки РФ та не брати Україну до НАТО

В Угорщині пропонують надати гарантії безпеки РФ та не брати Україну до НАТО

3 вересня, 2023 неділя
15:22
Війна з Росією Угорщина

Очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш закликає дати Росії гарантії безпеки, а Україну не брати до Північноатлантичного альянсу

Про це інформує Hirado.

"Західний світ, який підтримує Україну, має надати гарантії безпеки Росії, але в жодному разі не членство в НАТО українцям", - сказав Гуляш.

Голова канцелярії впевнений, що Україна вже не зможе повернути свої окуповані Росією території.

За його словами, в довгостроковій перспективі розміщення миротворців та інші подібні рішення можуть забезпечити мир в Україні. Гуляш наголосив, без американців мирних переговорів між Україною та Росією точно не буде.

"Зрозуміло, що Росія не становить загрози для Центральної Європи, оскільки за останні півтора року росіяни не досягли швидких і рішучих результатів, не отримуючи спочатку ні від кого збройної допомоги", - додав Гуляш.

Позиція Угорщини у війні РФ проти України

Представники угорської влади регулярно роблять заяви, які принижують українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні очільник уряду Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.

У травні Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу.

Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уважає за доцільне підтримувати "раціональні відносини з росіянами, особливо у сферах економіки та енергетики". 

30 серпня Орбан заявив, що Україна за жодних умов не може перемогти Росію, тому пріоритетом має бути не незалежність країни, а життя людей. В українському МЗС відповіли, що не торгують суверенітетом. 

Світ
Україна
Угорщина
США
гарантії безпеки
Читайте також:
Віктор Орбан
2 вересня, 2023 субота
Клімкін: В офісі Орбана вже є план, які вимоги висувати Україні під час відкриття переговорів щодо ЄС
2 вересня, 2023 субота
На південному фронті визріває неприємна ситуація для росіян, - боєць ЗСУ
фейк
2 вересня, 2023 субота
Пропаганда РФ сфабрикувала фейковий ролик про загибель 400 тисяч українських військових
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
3 вересня
16:00
Ексклюзив
Ганна Гопко
Екснардепка Гопко: треба переконувати західних політиків, що пришвидшення перемоги України у їх інтересах
15:55
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Росіяни на аеродромі в Енгельсі "модернізували" стратегічний бомбардувальник автомобільними шинами
15:49
Оновлено
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
ГУР показало пілота, який приземлив російський гелікоптер в Україні
15:10
На фото: Марго Роббі у ролі Барбі в однойменному фільмі
"Барбі" стала найкасовішим фільмом року у світі
15:05
OPINION
Сергій Фурса
Чому суд над Коломойським має бути в США
15:00
Індонезія
Індонезія запроваджує схему "золотих віз" для залучення іноземних інвесторів
14:59
Олексій Резніков
Резніков: Україна може почати застосовувати літаки F-16 уже навесні
14:59
Пустелю, де проводиться фестиваль Burning Man, дощ перетворив на багнюку: відвідувачів закликають берегти їжу та воду
14:37
Огляд
російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"
Як ЗСУ знищують "алігаторів": історія, характеристики та в чому особливість російських Ка-52
14:20
Генерал Річард Берронс
Генерал Британії Берронс припустив, коли Україна може перемогти Росію
13:46
Конгрес США
Подоляк оцінив ризики виборів у США у 2024 році для України
13:33
інклюзивний електропоїзд
Укрзалізниця призначила додаткові електрички між Києвом та Васильковом
13:31
Ердоган і Путін
У Сочі Ердоган говоритиме з Путіним про "зерновий коридор" та обмін полоненими
13:23
вибори днр
Окупанти призупинили депортацію населення і активізували роботу військоматів для збільшення явки на псевдовиборах у ТОТ
13:15
Чехія
Чехія направляє до Молдови військового аташе на тлі російської агресії
13:04
Електронні сигарети
Франція планує заборонити одноразові електронні сигарети
13:04
Польський гелікоптер нібито порушив кордон Білорусі: ДПСУ відреагувала
13:03
Піп Іван
Наслідки глобального потепління: австралійський гірськолижний курорт закривається "раніше графіка" через відсутність снігу
12:53
сепар лнр
На Луганщині окупаційні військкомати пришвидшують взяття на облік призовників та військовозобов’язаних
12:32
Пожежа у Санкт-Петербурзі
У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза, жителі чули "звуки вибухів"
12:29
Білорусь продовжила спільні навчання з армією РФ щонайменше до 11 вересня
12:10
OPINION
Денис Малюська, міністр юстиції України
Кінець епохи олігархів
11:55
Військові пройшли бойову підготовку на роботизованих системах від Армії дронів і скоро задіють їх проти росіян, - Мінцифри
11:52
Місія виконана: Індія вимкнула свій місяцехід
11:43
Японські бізнес-лідери у січні здійснять перший візит до Китаю після COVID
11:34
Twitter сприяв поширенню російської пропаганди, а Telegram і Meta не обмежували дезінформацію РФ - дослідження Європейської комісії
11:29
Юлія Паєвська ("Тайра")
На Netflix транслюють документальний серіал "Серце нескорених", де знімалася Тайра
11:19
Оновлено
Атака РФ на портову інфраструктуру Одещини
Росія вночі атакувала дронами портову інфраструктуру Одещини: є постраждалі
11:12
Нігерія
Нігерія відкликає послів країни з усього світу
10:55
військові
Для військовослужбовців окремих родів військ затвердили нові беретні знаки - Міноборони
10:51
У РФ заявили про обстріл "градами" селища у Бєлгородській області
У РФ заявили про обстріл Бєлгородської області: нібито є руйнування
10:38
Огляд
міжнародний огляд
Україна рішуче прориває лінію фронту й готує раптові наступи, а Путін подвоює свій хрестовий похід. Акценти світових ЗМІ 3 вересня
10:38
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
"Лише обстріли території України і блокування цивільних суден": військовий експерт про участь Чорноморського флоту РФ у війні проти України
10:33
На фото: система ППО
"Вінегрет з ППО": у Повітряних силах розповіли про готовність до масованих атак РФ по енергетиці
10:31
Оновлено
долар євро валюта обмін
Курс валют 3 вересня: ціни на долар, євро, злотий
10:28
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські військові знищили російський спостережний комплекс "Аванпост"
10:14
На фото: поїзд №119/120 Київ – Хелм
Міжнародний поїзд Київ – Хелм вирушив у перший рейс
10:09
росія мобілізація
Кремль вербує мігрантів на війну для уникнення мобілізації перед виборами, - розвідка Британії
09:40
обстріл Харківщини
Російська армія атакувала 10 областей України: за добу загинули 4 людини, 20 поранено
09:23
військовий літак Німеччина
Німеччина захищатиме повітряний простір Словаччини, яка віддала Україні засоби ППО і "міги"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV