В Україні 81% працівників освіти повністю вакцинувалися від COVID-19, - Шкарлет
Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив, що 81% працівників освіти повністю вакцинувалися від COVID-19
Про це він написав у Telegram.
"За оперативною інформацією, повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 528 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або понад 81% їх загальної кількості", - йдеться у повідомленні.
Однією дозою вакцини щеплені 95,4% працівників шкіл.
Лідерами за показниками вакцинованих серед освітян є такі області:
- Харківська - 90,9% вакцинованих;
- Черкаська - 90,3%;
- Донецька - 89,9%;
- Дніпропетровська - 88,3%.
Серед антилідерів - Рівненська область (8% вакцинованих працівників освіти), Тернопільська (7,1%) та Закарпатська (7%).
Шкарлет зазначив, що зараз в Україні 40% усіх шкіл працюють дистанційно. На канікулах - 84 школи.
Міністр закликав працівників освіти вакцинуватися, щоб відновити очний процес навчання.
"У разі досягнення працівниками школи показника вакцинованості (100% у "червоній" зоні) дітей треба повертати за парти. Із таким закликом я звертаюся до засновників закладів освіти. Я вдячний кожному вчителю за вибір на користь щеплення і здоров’я та ,відповідно, за змогу наших дітей повертатися до повноцінного навчального процесу", - зазначив Шкарлет.
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