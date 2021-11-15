В Україні 81% працівників освіти повністю вакцинувалися від COVID-19, - Шкарлет

Про це він написав у Telegram.

"За оперативною інформацією, повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 528 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або понад 81% їх загальної кількості", - йдеться у повідомленні.

Однією дозою вакцини щеплені 95,4% працівників шкіл.

Лідерами за показниками вакцинованих серед освітян є такі області:

Харківська - 90,9% вакцинованих;

Черкаська - 90,3%;

Донецька - 89,9%;

Дніпропетровська - 88,3%.

Серед антилідерів - Рівненська область (8% вакцинованих працівників освіти), Тернопільська (7,1%) та Закарпатська (7%).

Шкарлет зазначив, що зараз в Україні 40% усіх шкіл працюють дистанційно. На канікулах - 84 школи.

Міністр закликав працівників освіти вакцинуватися, щоб відновити очний процес навчання.

"У разі досягнення працівниками школи показника вакцинованості (100% у "червоній" зоні) дітей треба повертати за парти. Із таким закликом я звертаюся до засновників закладів освіти. Я вдячний кожному вчителю за вибір на користь щеплення і здоров’я та ,відповідно, за змогу наших дітей повертатися до повноцінного навчального процесу", - зазначив Шкарлет.



