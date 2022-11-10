В Україні деколонізували близько 4 тис. назв вулиць за час повномасштабного вторгнення РФ, - співзасновник проєкту "Декомунізація України" Поздняков
В Україні перейменували близько 4 тис. вулиць і демонтували 500 об’єктів, пов’язаних із РФ і СРСР, за час повномасштабної війни
Про це розповів співзасновник проєкту "Декомунізація України" Вадим Поздняков у етері Еспресо.
"Загалом із початку широкомасштабного вторгнення було демонтовано не менше за 500 різноманітних об’єктів, перейменовано не менш ніж 4 тис. вулиць. Процес дуже активний. Щомісяця перейменовують не менш ніж тисяча вулиць із комуністичними, російськоімперськими назвами", - наголосив він.
За словами Вадима Позднякова, деколонізація просувається дуже активно та швидше за декомунізацію попри те, що відповідного закону не існує, оскільки є дуже великий запит від громадян.
Співзасновник проєкту "Декомунізація України" зауважив, що до повномасштабної війни процес деколонізації також відбувався. Так, у 2021 році в країні перейменували близько 2 тис. вулиць, демонтували приблизно 300 - 400 пам’ятників.
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28 вересня Вадим Поздняков заявив, що Київ має стати взірцем у плані дерусифікації, щоб інші міста теж активно над нею працювали, адже в столиці є 200 об'єктів, які можна демонтувати.
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6 листопада він зазначив, що Україні потрібен новий закон про дерусифікацію, що регламентує, який вигляд повинні мати пам'ятники Другої світової війни.
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10 листопада депутати Київської міської ради підтримали перейменування ще 11 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим.
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