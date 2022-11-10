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Війна з Росією: хроніка
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Головна Суспільство В Україні деколонізували близько 4 тис. назв вулиць за час повномасштабного вторгнення РФ, - співзасновник проєкту "Декомунізація України" Поздняков

В Україні деколонізували близько 4 тис. назв вулиць за час повномасштабного вторгнення РФ, - співзасновник проєкту "Декомунізація України" Поздняков

10 листопада, 2022 четвер
21:18
Суспільство перейменування

В Україні перейменували близько 4 тис. вулиць і демонтували 500 об’єктів, пов’язаних із РФ і СРСР, за час повномасштабної війни

Про це розповів співзасновник проєкту "Декомунізація України" Вадим Поздняков у етері Еспресо.

"Загалом із початку широкомасштабного вторгнення було демонтовано не менше за 500 різноманітних об’єктів, перейменовано не менш ніж 4 тис. вулиць. Процес дуже активний. Щомісяця перейменовують не менш ніж тисяча вулиць із комуністичними, російськоімперськими назвами", - наголосив він.

За словами Вадима Позднякова, деколонізація просувається дуже активно та швидше за декомунізацію попри те, що відповідного закону не існує, оскільки є дуже великий запит від громадян. 

Співзасновник проєкту "Декомунізація України" зауважив, що до повномасштабної війни процес деколонізації також відбувався. Так, у 2021 році в країні перейменували близько 2 тис. вулиць, демонтували приблизно 300 - 400 пам’ятників.

  • 28 вересня Вадим Поздняков заявив, що Київ має стати взірцем у плані дерусифікації, щоб інші міста теж активно над нею працювали, адже в столиці є 200 об'єктів, які можна демонтувати.

  • 6 листопада він зазначив, що Україні потрібен новий закон про дерусифікацію, що регламентує, який вигляд повинні мати пам'ятники Другої світової війни.

  • 10 листопада депутати Київської міської ради підтримали перейменування ще 11 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим.

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