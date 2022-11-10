Про це розповів співзасновник проєкту "Декомунізація України" Вадим Поздняков у етері Еспресо.

"Загалом із початку широкомасштабного вторгнення було демонтовано не менше за 500 різноманітних об’єктів, перейменовано не менш ніж 4 тис. вулиць. Процес дуже активний. Щомісяця перейменовують не менш ніж тисяча вулиць із комуністичними, російськоімперськими назвами", - наголосив він.

За словами Вадима Позднякова, деколонізація просувається дуже активно та швидше за декомунізацію попри те, що відповідного закону не існує, оскільки є дуже великий запит від громадян.

Співзасновник проєкту "Декомунізація України" зауважив, що до повномасштабної війни процес деколонізації також відбувався. Так, у 2021 році в країні перейменували близько 2 тис. вулиць, демонтували приблизно 300 - 400 пам’ятників.

28 вересня Вадим Поздняков заявив, що Київ має стати взірцем у плані дерусифікації, щоб інші міста теж активно над нею працювали, адже в столиці є 200 об'єктів, які можна демонтувати.

6 листопада він зазначив, що Україні потрібен новий закон про дерусифікацію, що регламентує, який вигляд повинні мати пам'ятники Другої світової війни.

10 листопада депутати Київської міської ради підтримали перейменування ще 11 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим.