Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство В України є план у разі загибелі Зеленського: Politico назвало головні деталі

В України є план у разі загибелі Зеленського: Politico назвало головні деталі

1 серпня, 2023 вiвторок
09:33
Суспільство Володимир Зеленський, саміт НАТО, Вільнюс

Україна має план на випадок загибелі президента Володимира Зеленського під час війни, хоча українські чиновники відмовляються публічно про це говорити

Про це пише Politico.

Зазначається, що з того часу, як Зеленський відхилив пропозицію Заходу про евакуацію на початку повномасштабного вторгнення РФ, сказавши своїм майбутнім американським союзникам: "Мені потрібні боєприпаси, а не таксі", - український президент відіграв ключову роль у залученні міжнародної підтримки для боротьби з Росією.

Politico нагадало, що через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення головний радник Зеленського Михайло Подоляк заявив, що російські диверсійні та розвідувальні групи, включно з чеченцями та найманцями Вагнера, намагалися зробити щонайменше десяток серйозних замахів на президента.

Зрозуміло, що зараз ризики менші, ніж у перші хаотичні тижні війни, коли російські танки наступали на українську столицю й мало хто вірив, що нація у стані війни виживе. Але ніхто в українському уряді чи парламенті не сумнівається, що небезпека залишається високою.

Видання зазначає, що, попри небажання українських чиновників про це говорити, план дій на випадок загибелі Зеленського таки існує. Ще минулого року це фактично підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен, коли в одному інтерв'ю заявив, що "українці мають плани" щодо "безперервності уряду".

Формально за Конституцією лінія передачі влади є чіткою. Коли президент не зможе виконувати свої обов'язки, голова Верховної Ради України візьме на себе його обов'язки. Видання зазначає, що поточний голова Верховної Ради – Руслан Стефанчук – не має особливо високого рейтингу довіри серед населення, але це навряд чи буде проблемою.

"Є сильна команда лідерів і я думаю, що ми побачимо колективний уряд", – пояснює гіпотетичну ситуацію старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Адріан Каратницький.

До керівної ради, швидше за все, увійдуть Стефанчук як фігурант, а також голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Натомість Валерій Залужний залишиться на посаді головного генерала країни.

Каратницький зазначив, що сподівається побачити роль телеведучого Сергія Притули, який зараз проводить великі благодійні ініціативи та має захмарний рейтинг довіри.

"Країна досягла точки дуже суттєвої солідарності та національної єдності, тому, якби із Зеленським трапилося щось жахливе, це не було б таким вирішальним, як ви думаєте", - сказав Каратницький.

Він також наголосив, що в Україні створено відпрацьовану адміністративну, військову та дипломатичну машину.

Politico відзначає, що світова історія теж підтверджує вищесказане, адже за підрахунками експертів Національного бюро економічних досліджень США, за останні 150 років відбулося 59 убивств національних лідерів. На думку авторів статті, вбивства автократів викликають суттєві зміни в інституціях країни, а вбивства демократів – ні.

"Вбивство ніколи не змінювало історію світу", - впевнено заявив прем’єр-міністр Британії Бенджамін Дізраелі через кілька тижнів після того, як президента Авраама Лінкольна застрелили під час перегляду вистави у вашингтонському театрі Форда. Убивство справді мало вплинуло на скасування реформ його адміністрації.

Ситуація в Україні, природно, особлива. Завдяки зміцненню демократичних інституцій вона далека від ситуації занепаду Римської республіки, дні якої майже напевно були полічені, незалежно від того, чи вдалось вбивство в березневих ідах, чи ні. А в Європі вже війна.

Хоча смерть Зеленського була б психологічним шоком, Каратницький сказав, що для оцінки ймовірного впливу потрібно розглянути, як трансформувалася Україна після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення.

"Важливо пам’ятати, що ключовими факторами боротьби України з російською агресією є стійкість Збройних Сил, майстерність командування та перемоги на фронті", – зазначив опозиційний депутат Княжицький.

Спроби замаху на Зеленського

25 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що є багато фейків про те, що нібито він покинув Україну, проте Зеленський запевнив, що залишається в Україні зі своєю родиною.

1 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що дві групи кадирівців готували замах на президента України Володимира Зеленського.

Згодом британська газета The Times написала, що з дня вторгнення Росії в Україну, на президента Володимира Зеленського було здійснено щонайменше три спроби замаху.

18 червня 2022 року секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вчинено п'ять спроб убити президента Володимира Зеленського.

У липні генерал, екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв сказав, що з першого дня війни була визначена ціль - знищити керівництво України, ця ціль Росії буде посилюватися ще більше.

У квітні 2023 року Розвідувальне управління міністерства оборони США розглядало чотири сценарії розвитку війни в Україні. Один із них – це смерть президента Володимира Зеленського.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що вже звик до постійного ризику для свого життя. На його думку, у Володимира Путіна загроза життю є більшою, тому що його "хоче вбити весь світ"

Україна
Володимир Зеленський
Читайте також:
Саміт НАТО, країни G7
30 липня, 2023 неділя
"Україну залишили в сірій зоні": Болтон про результати саміту НАТО у Вільнюсі
30 липня, 2023 неділя
Здатні долати 800 км, несуть 300 кг боєзаряду: на CNN вперше показали бойові українські морські дрони
російські військові окупанти
31 липня, 2023 понедiлок
Британська розвідка пояснила, чому влада РФ не здатна захистити своє населення від війни
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.83
    Купівля 36.83
    Продаж 37.57
  • EUR
    Купівля 40.81
    Продаж 41.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
1 серпня
09:50
Росія атакувала Харків дронами
За добу армія РФ обстріляла 9 областей України: 14 людей загинули, 115 поранені
09:36
Володимир Зеленський
Наслідки ворожих обстрілів та ситуація на фронті: Зеленський провів нараду з військовими та силовиками
09:15
Ексклюзив
Карта. Запоріжжя. Старомайорське. Старомлинівка. 28\07\23
ЗСУ просуваються в районі Великої Новосілки, - боєць Войтко
09:13
паспорт рф
Окупанти змушують ставати на облік у військкоматі чоловіків, які отримали паспорт РФ на Новопсковщині Луганської області
08:35
Ексклюзив
Авдіївка після чергового авіаудару
Ворог намагається компенсувати невдачі на передовій обстрілами по Авдіївці й позиціям ЗСУ, - начальник МВА Барабаш
08:35
Росія
Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в атаці безекіпажними катерами двох кораблів Чорноморського флоту
08:26
прикордонник
Російська ДРГ безуспішно намагалась проникнути на Чернігівщину
08:16
Інфографіка
Втрати окупантів
Втрати Росії за добу війни в Україні: 500 військових, 17 бойових бронемашин, 10 БПЛА
08:07
Оновлено
Харків безпілотник шахеди
Росія атакувала Харків дронами: прильоти у гуртожиток та центр міста, є постраждалий
08:06
OPINION
Михайло Басараб
Росія запросто може атакувати НАТО з Білорусі
07:57
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Удар РФ по багатоповерхівці в Кривому Розі: кількість постраждалих зросла до понад 80
07:48
США підтвердили намір зміцнити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї
07:09
Телескоп "темного всесвіту" Евкліда показав свої перші зображення космосу
Телескоп "темного всесвіту" Евкліда показав свої перші зображення космосу
07:09
Гроші
Зміни у призначенні виплат для ВПО: із 1 серпня деякі особи перестануть отримувати гроші від держави
06:55
Apple
Головний постачальник Apple надасть $500 млн для будівництва заводів комплектуючих в Індії
06:31
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО рекомендує внести Венецію до списку міст, які перебувають під загрозою зникнення
06:11
Окупанти
В Україні загинули або отримали поранення понад 200 тис. російських військових, - Британія в Радбезі ООН
05:59
Молдова протести
Парламент Молдови ввів кримінальну відповідальність за політичну корупцію
05:55
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
"Панатінаїкос" - "Дніпро-1": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
05:26
Еліна Світоліна, теніс
Турнір у Вашингтоні: Світоліна знову здолала Азаренко, Костюк перемогла Андреєску
05:00
діти, війна
Один з найжахливіших злочинів: США закликали РФ повернути Україні депортованих дітей
04:09
Москва атака безпілотників
Безпілотники атакували Москву: один з дронів влучив у вежу Москва-Сіті, міноборони РФ звинувачує Україну
03:44
Shahed-136
Міністр оборони Білорусі прибув до Ірану: імовірно говоритиме про завод "шахедів" у Гомелі, - ISW
03:16
мікросхема, чіп, електроніка
Чіпи, верстати та запчастини: Росія в обхід санкцій ввозить іноземні компоненти для ВПК
02:48
Молдова
Молдова офіційно розриває співпрацю з російськими спецслужбами
02:20
Дмитро Лубінець
Прямий доказ для Гааги: Лубінець відреагував на зізнання РФ у депортації сотень тисяч українських дітей
01:37
Джейк Салліван
США на мирних переговорах у Саудівській Аравії представлятиме радник Байдена Салліван, - CNN
00:28
В Петербурзі чоловік підпалив військкомат
У Петербурзі чоловік підпалив двері військкомату: стверджує, що його підбурили у ФСБ
00:08
Нідерланди Україна біженці
Через повномасштабне вторгнення РФ 6,2 млн українців перебувають за кордоном, - Мінекономіки
00:03
Олександр Павлюк
Міноборони: до кінця року 30% керівництва військкоматів становитимуть ветерани
2023, понедiлок
31 липня
23:37
Володимир Кара-Мурза
Британія запровадила санкції проти 6 росіян, причетних до ув'язнення опозиціонера Кара-Мурзи
23:21
окупанти, орки
Щонайменше 81 російський олігарх відкрито забезпечував війська РФ, - розслідування
22:58
полк ім. Кастуся Калиновського
Полк Калиновського повідомив про загибель чотирьох бійців
22:54
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсонщину
Обстріли Херсонщини Росією: щонайменше четверо загиблих і 17 поранених
21:58
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Однією з причин агресії РФ є плани України щодо розробки й видобутку сланцевих вуглеводнів і освоєння шельфу Чорного моря, - Безсмертний
21:50
Оновлено
Гордан Грлич Радман
Хорватія надала порти для експорту зерна з України і виділила €1 млн євро на розмінування територій
21:24
ООН
ООН підтвердила загибель 9369 і поранення 16 646 цивільних унаслідок повномасштабного вторгнення РФ
21:11
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Події на фронті розвиваються динамічно: на двох ділянках ЗСУ вийшли до так званої лінії Суровікіна. Колонка Сергія Згурця
20:27
малюк
Як зареєструвати дитину, народжену на ТОТ: роз'яснення уряду
20:11
Рінат Ахметов
За фінансування ЗСУ: РФ арештувала активи Ахметова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV