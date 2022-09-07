Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.

Серед ліквідованих окупантів - начальник штабу та заступник командира батальйону 49-го кулеметно-артилерійського полку 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії армії РФ майор Володимир Холін, майор Олександр Сторчков.

Також на війні проти України загинули заступник командира російської танкової роти з озброєння старший лейтенант Андрій Савченко й заступник комбата майор Антон Кузнєцов.

6 вересня Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив, що на війні Росії проти України ліквідували капітана російської армії Ліджиєва Мінгіяна.

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