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В Україні назвали головне слово 2021 року

9 січня, 2022 неділя
16:17
Культура

Словом року-2021 в Україні стало слово "вакцина"

Його обрав Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово", передає Еспресо.TV.
 
Як і у 2020 році,  слово року-2021 пов’язане з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, але вже на наступному етапі. "Вакцина" та похідні від неї слова, передусім "вакцинація", повністю домінували у суспільній дискусії року, що минув.

Також, питомо українське слово "щеплення" переважало у вжитку "вакцинацію" аж до початку кампанії масової вакцинації від коронавірусу. Натомість в українській мові відсутній усталений відповідник запозиченню "вакцина".

Серед інших важливих похідних або пов’язаних із вакциною/вакцинацією слів 2021 року слід відзначити:

антивакцинатор (скорочено антиваксер або антивакс) - противник вакцинації;
ревакцинація - повторна вакцинація для підтримки рівня імунного захисту;
бустерна доза (скорочено бустер) - додаткова доза вакцини, якою проводиться ревакцинація;
імунізація - процес набуття імунітету, зазвичай шляхом вакцинації;
імунітет - здатність організму протистояти дії шкідливих зовнішніх факторів;
"ковідна тисяча" або "тисяча Зеленського" - ініціатива президента Зеленського, спрямована на стимулювання вакцинації й доступна вона тим, хто користується додатком "Дія" та є вакцинованими.

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Крім того, популярними у 2021 році були й такі слова:

земля - у зв’язку з відкриттям ринку сільськогосподарських земель та найбільшим урожаєм зернобобових культур в історії України;
Вагнергейт - провалена спецоперація українських спецслужб, яка мала на меті затримання найманців російської приватної військової компанії Вагнера;
війна - агресивна риторика та невмотивоване розміщення Росією значних військових сил біля кордонів України наприкінці року спричинили до широкої дискусії щодо можливості повномасштабного вторгнення РФ.
 
Словник "Мислово" створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до "Мислова" надсилають звичайні користувачі.

"Мислово" обирає слово року вдев’яте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість.

У минулі роки словами року стали:

2020 - коронавірус
2019 - діджиталізація
2018 - Томос
2017 - безвіз
2016 - корупція
2015 - блокада
2014 - кіборги
2013 - Євромайдан

  • Оксфордський і Кембриджський словники англійської мови також назвали слово vax (у перекладі - "вакцина" та інші похідні слова) словом 2021 року. Зазначається, що у порівнянні з 2020 роком, спостерігається стрімке зростання вживаності цього слова серед англійців та американців.

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