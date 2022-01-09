В Україні назвали головне слово 2021 року

Його обрав Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово", передає Еспресо.TV.



Як і у 2020 році, слово року-2021 пов’язане з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, але вже на наступному етапі. "Вакцина" та похідні від неї слова, передусім "вакцинація", повністю домінували у суспільній дискусії року, що минув.



Також, питомо українське слово "щеплення" переважало у вжитку "вакцинацію" аж до початку кампанії масової вакцинації від коронавірусу. Натомість в українській мові відсутній усталений відповідник запозиченню "вакцина".



Серед інших важливих похідних або пов’язаних із вакциною/вакцинацією слів 2021 року слід відзначити:



антивакцинатор (скорочено антиваксер або антивакс) - противник вакцинації;

ревакцинація - повторна вакцинація для підтримки рівня імунного захисту;

бустерна доза (скорочено бустер) - додаткова доза вакцини, якою проводиться ревакцинація;

імунізація - процес набуття імунітету, зазвичай шляхом вакцинації;

імунітет - здатність організму протистояти дії шкідливих зовнішніх факторів;

"ковідна тисяча" або "тисяча Зеленського" - ініціатива президента Зеленського, спрямована на стимулювання вакцинації й доступна вона тим, хто користується додатком "Дія" та є вакцинованими.



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Крім того, популярними у 2021 році були й такі слова:



земля - у зв’язку з відкриттям ринку сільськогосподарських земель та найбільшим урожаєм зернобобових культур в історії України;

Вагнергейт - провалена спецоперація українських спецслужб, яка мала на меті затримання найманців російської приватної військової компанії Вагнера;

війна - агресивна риторика та невмотивоване розміщення Росією значних військових сил біля кордонів України наприкінці року спричинили до широкої дискусії щодо можливості повномасштабного вторгнення РФ.



Словник "Мислово" створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до "Мислова" надсилають звичайні користувачі.



"Мислово" обирає слово року вдев’яте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість.



У минулі роки словами року стали:



2020 - коронавірус

2019 - діджиталізація

2018 - Томос

2017 - безвіз

2016 - корупція

2015 - блокада

2014 - кіборги

2013 - Євромайдан

Оксфордський і Кембриджський словники англійської мови також назвали слово vax (у перекладі - "вакцина" та інші похідні слова) словом 2021 року. Зазначається, що у порівнянні з 2020 роком, спостерігається стрімке зростання вживаності цього слова серед англійців та американців.