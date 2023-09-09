В Україні першим добровольцям-цивільним вручили посвідчення учасників бойових дій

Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

Йдеться про осіб, які в перший місяць вторгнення – з 24 лютого по 25 березня 2022 року – самостійно або у складі добровольчих формувань стали на захист України та не були оформлені до складу військових формувань або правоохоронних органів.

Перший заступник міністра Олександр Порхун особисто видав перші посвідчення учасника бойових дій (УБД).

Це цивільні особи, які у взаємодії зі Силами оборони проводили диверсійно-розвідувальні дії, знищували військову техніку та особовий склад військ РФ в Київській, Чернігівській, Запорізькій та інших областях.

"Важко оцінити роль захисників-добровольців, які в перші дні повномасштабного вторгнення військ російської федерації 24 лютого 2022 року без вагань долучилися до оборони нашої держави, у подальшому ході війни. Такі добровольці беззаперечно заслуговують на статус учасника бойових дій та відповідну соціальну підтримку від держави", – сказав Порхун.