В Україні першим добровольцям-цивільним вручили посвідчення учасників бойових дій
Першим добровольцям-цивільним вручили посвідчення учасників бойових дій (УБД)
Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.
Йдеться про осіб, які в перший місяць вторгнення – з 24 лютого по 25 березня 2022 року – самостійно або у складі добровольчих формувань стали на захист України та не були оформлені до складу військових формувань або правоохоронних органів.
Перший заступник міністра Олександр Порхун особисто видав перші посвідчення учасника бойових дій (УБД).
Це цивільні особи, які у взаємодії зі Силами оборони проводили диверсійно-розвідувальні дії, знищували військову техніку та особовий склад військ РФ в Київській, Чернігівській, Запорізькій та інших областях.
"Важко оцінити роль захисників-добровольців, які в перші дні повномасштабного вторгнення військ російської федерації 24 лютого 2022 року без вагань долучилися до оборони нашої держави, у подальшому ході війни. Такі добровольці беззаперечно заслуговують на статус учасника бойових дій та відповідну соціальну підтримку від держави", – сказав Порхун.
- 13 червня робоча група у Верховній Раді з питань розв'язання проблем військовослужбовців узгодила правки щодо поранених. Вона погодилась підвищити виплати пораненим і надати статус УБД загиблим тероборонівцям.
- 4 вересня українському парламенту запропонували впровадити спрощене набуття статусу учасника бойових дій, аби процедура отримання тривала не більше 6 днів і проводилась онлайн
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.22Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе