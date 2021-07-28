В Україні планують вакцинувати більшість дорослого населення проти COVID-19 до кінця року, - Шмигаль
До 2021 року Україна має отримати понад 47 млн доз вакцини від COVID-19
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини. Зокрема, за кошти державного бюджету буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer", - написав він.
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За його словами, цієї кількості буде достатньо, щоб повністю вакцинувати більшість дорослого населення у 2021 році.
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