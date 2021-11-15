В Україні почала стабілізуватись ситуація із COVID-захворюваністю, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ситуація з COVID-19 стабілізується і країна досягла плато захворюваності
Про це він сказав на селекторній нараді із президентом України Володимиром Зеленським.
Шмигаль зазначив, що усі негативні COVID-показники знизилися: за минулий тиждень виявлено 139,9 тис. нових випадків, а тижнем раніше – 152 тис. Також минулого тижня було зайнято майже на 1 тис. більше ліжко-місць, ніж зараз, і на 4 тис. осіб більше госпіталізованих.
За його словами, в Україні вже досягнуто плато захворюваності та "розпочався рух до стабілізації ситуації".
Зазначається, що протягом минулого тижня в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень.
Прем’єр-міністр додав, що до "жовтої" зони невдовзі можуть перейти Луганська та Херсонська області, якщо збережеться позитивна динаміка.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на нараді зазначив, що ситуація покращилася і з постачанням кисню до лікарень. Зараз вирішують питання про постачання кисню до медичних закладів Хмельниччини із Запорізької та Львівської областей.
- Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що за останній тиждень кількість випадків коронавірусу зменшилася на 6%, а рівень госпіталізацій до "ковідних" лікарень знизився на 13%.
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