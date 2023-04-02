              В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників

Про це підприємство повідомило у себе в facebook.

Зокрема там зазначається, що ці боєприпаси осколкової дії, які можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів.

"Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг – гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05 вагою 0,5 кг – гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра", – йдеться у повідомлені.