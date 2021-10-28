В Україні пропонують змінити умови служби іноземців у ЗСУ

Відповідне рішення уряд ухвалив 28 жовтня на засіданні, повідомляє Еспресо.TV.

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт указу президента України, яким пропонується внести зміни до Положення про проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства.

"Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їхнім бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі", - йдеться в тексті проєкту указу.

Так, документ розроблений з метою приведення окремих норм положення у відповідність із вимогами законодавства України, що регулює питання проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства.

Проєктом передбачається змінити в тексті Положення назву військових комісаріатів на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а також посади військових комісарів військових комісаріатів на керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

В указі пропонується унормувати строк продовження проходження військової служби за новим контрактом, звільнення з військової служби за контрактом, присвоєння чергових військових звань іноземцям та особам без громадянства під час дії особливого періоду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb