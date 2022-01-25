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В Україні росте кількість хворих на коронавірус: за добу зафіксували понад 19 тис. випадків, 161 людина померла
В Україні за минулу добу, 24 січня, зафіксували 19 118 випадків коронавірусу, з них серед дітей – 2 809, медпрацівників – 594
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 889 488 осіб;
- одужало – 3 591 201 особа;
- летальних випадків – 99 443;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514.
За добу 24 січня в Україні:
- зафіксовано 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594);
- 69 546 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 507 осіб;
- летальних випадків – 161;
- одужало – 5 863 особи.
Загалом проведено 29 921 638 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей.
Випадків у областях за добу:
м. Київ – 1 589
Вінницька – 1 207
Волинська – 492
Дніпропетровська – 574
Донецька – 788
Житомирська – 269
Закарпатська – 680
Запорізька – 462
Івано-Франківська – 1 387
Київська – 745
Кіровоградська – 95
Луганська – 387
Львівська – 2 299
Миколаївська – 306
Одеська – 910
Полтавська – 697
Рівненська – 809
Сумська – 809
Тернопільська – 1 164
Харківська – 1 038
Херсонська – 122
Хмельницька – 579
Черкаська – 490
Чернівецька – 919
Чернігівська – 301
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