В Україні росте кількість хворих на коронавірус: за добу зафіксували понад 19 тис. випадків, 161 людина померла

Про це свідчать дані МОЗ.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 889 488 осіб;

одужало – 3 591 201 особа;

летальних випадків – 99 443;

проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514.

зафіксовано 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594);

69 546 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.

госпіталізовано – 1 507 осіб;

летальних випадків – 161;

одужало – 5 863 особи.

За добу 24 січня в Україні:Також за минулу добу:Загалом проведено 29 921 638 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей.Випадків у областях за добу:м. Київ – 1 589Вінницька – 1 207Волинська – 492Дніпропетровська – 574Донецька – 788Житомирська – 269Закарпатська – 680Запорізька – 462Івано-Франківська – 1 387Київська – 745Кіровоградська – 95Луганська – 387Львівська – 2 299Миколаївська – 306Одеська – 910Полтавська – 697Рівненська – 809Сумська – 809Тернопільська – 1 164Харківська – 1 038Херсонська – 122Хмельницька – 579Черкаська – 490Чернівецька – 919Чернігівська – 301

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