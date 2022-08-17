В Україні розпочалося приймання заявок на участь у Національному відборі
Суспільне Мовлення розпочинає приймання заявок на участь у Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення, кінцевий термін реєстрації – 15 жовтня 2022 року
Про це повідомило Суспільне Мовлення у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, Суспільне Мовлення розпочинає приймання заявок на участь у Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення.
"Кінцевий термін подачі заявок – 15 жовтня 2022 року. Заявки на участь у Нацвідборі приймаються через форму на сайті", - пише Суспільне Мовлення.
Також повідомляється, що цього року склад журі фіналу Нацвідбору і національного журі, яке буде оцінювати виступи учасників Євробачення у Великій Британії, визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.
Фінал Національного відбору на Євробачення-2023 відбудеться у грудні в Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного.
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