В Україні розпочалося приймання заявок на участь у Національному відборі

Також повідомляється, що цього року склад журі фіналу Нацвідбору і національного журі, яке буде оцінювати виступи учасників Євробачення у Великій Британії, визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.

"Кінцевий термін подачі заявок – 15 жовтня 2022 року. Заявки на участь у Нацвідборі приймаються через форму на сайті ", - пише Суспільне Мовлення.

"Як і в попередні роки, до участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці або гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі в Нацвідборі. Мова пісні – будь-яка, крім мови держави-агресора. Особиста участь у прослуховуванні учасників лонглиста ( попереднього списку бажаних кандидатів , - ред.) є обов’язковою", - йдеться у повідомленні.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2023 відбудеться у грудні в Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного.