У Великій Британії назвали сім міст, де може відбутися Євробачення-2023

Про це повідомляє BBC.

До списку потрапили такі міста: Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд. Короткий список сформували на основі "можливостей міста та досвіду проведення події такого масштабу та складності".

А вже восени організатори оберуть одне місто, яке прийматиме пісенний конкурс.

Загалом 20 міст виявили зацікавленість у проведенні Євробачення, зокрема Лондон та Белфаст, які у шортлист не потрапили.

Цікаво, що букмекерські контори назвали Глазго та Бірмінгем фаворитами на проведення конкурсу, а в опитуваннях на фан-сайтах конкурсу фаворитами є Глазго та Манчестер.

Місце проведення конкурсу має вміщувати приблизно 10 тисяч глядачів, бути у межах легкої доступності до міжнародного аеропорту та мати достатньо місця для розміщення щонайменше 2000 делегатів та журналістів.

Також місце проведення має бути вільним за шість-вісім тижнів до самого конкурсу, тобто всі концерти та інші події, які є в розкладі, потрібно буде скасувати або перенести.

14 травня в італійському Турині відбувся фінал Євробачення-2022, переможцем якого став український гурт Kalush Orchestra.

17 червня Європейська мовна спілка опублікувала заяву, де зазначила, що сумнівається у можливості України провести Євробачення-2023.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив, що Україна не згодна з таким рішенням.

У липні Європейська мовна спілка, Суспільне Мовлення та BBC ухвалили рішення провести пісенний конкурс Євробачення-2023 у Великій Британії замість України

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