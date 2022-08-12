У Великій Британії назвали сім міст, де може відбутися Євробачення-2023
У Великій Британії назвали короткий список із семи міст, де може відбутися Євробачення-2023, яке пройде від імені України
Про це повідомляє BBC.
До списку потрапили такі міста: Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд. Короткий список сформували на основі "можливостей міста та досвіду проведення події такого масштабу та складності".
А вже восени організатори оберуть одне місто, яке прийматиме пісенний конкурс.
Загалом 20 міст виявили зацікавленість у проведенні Євробачення, зокрема Лондон та Белфаст, які у шортлист не потрапили.
Цікаво, що букмекерські контори назвали Глазго та Бірмінгем фаворитами на проведення конкурсу, а в опитуваннях на фан-сайтах конкурсу фаворитами є Глазго та Манчестер.
Місце проведення конкурсу має вміщувати приблизно 10 тисяч глядачів, бути у межах легкої доступності до міжнародного аеропорту та мати достатньо місця для розміщення щонайменше 2000 делегатів та журналістів.
Також місце проведення має бути вільним за шість-вісім тижнів до самого конкурсу, тобто всі концерти та інші події, які є в розкладі, потрібно буде скасувати або перенести.
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