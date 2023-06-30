В Україні розпочався ювілейний Чілдрен Кінофест
У п'ятницю, 30 червня, розпочався 10-й Український кінофестиваль для дітей і підлітків "Чілдрен Кінофест"
Про це інформує пресслужба.
"На нас з вами чекають неймовірні 10 днів найкращого дитячого кіно з усього світу", - написали організатори.
Буде представлено сім різножанрових європейських стрічок для різних вікових категорій:
- пригодницьке українське фентезі "Джура-королевич" (10+)
- анімація про бешкетне поросятко "Паця" (6+)
- стрічка про захопливу експедицію песика "Неймовірна подорож на Північний полюс" (6+)
- пригодницький фільм "Пригоди на Гелловін" (7+)
- комедія для підлітків "Планета Ґаї" (11+)
- іспанська стрічка про юних футболістів "Душа команди" (8+)
- казкова німецька стрічка "Зіронька Лаури" (5+).
На фестивалі є номінація "Приз глядацьких симпатій", де переможець визначається шляхом прямого голосування відвідувачів.
10-й Чілдрен Кінофест триватиме до 9 липня.
Що відомо про кінофестиваль для дітей і підлітків
Чілдрен Кінофест - це наймасштабніший український кінофестиваль для дітей і підлітків. Цього року він відбудеться вже вдесяте. Його головна мета - виховати нове покоління кіноглядачів в Україні, розвинути практику сімейного культурного дозвілля та просувати мистецтво кіно.
1 червня організатори оголосили програму конкурсу.
Амбасадором фестивалю став Євген Філатов відомий музикант, композитор, продюсер і членом Європейської кіноакадемії, створює музику для The Maneken і ONUKA, веде YouTube-проєкт "Як звучить Україна".
Журі складається з відомих українських кінематографістів: Олександра Рубан - режисерка анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня" та авторка мультсеріалу "Пес Патрон", Дмитро Сухолиткий-Собчук - режисер і сценарист стрічки "Памфір", та акторка Римма Зюбіна ("Гніздо горлиці", "Люся Інтерн").
13 червня фестиваль обрав фільмом-відкриттям стрічку Антона Гойди "Джура-королевич". Також організатори оголосили фіналістів конкурсу.
Чілдрен Кінофест проходитиме десять днів у кінотеатрах десяти міст. Вхід безплатний за умови попередньої реєстрації.
Програму можна буде подивитись в кінотеатрах 10 українських міст - зокрема Київ, Львів, Вінниця, Житомир, Чернівці, Дніпро, Луцьк, Одеса, Полтава, Хмельницький та Чернігів.
Бронювання відбуватиметься поетапно на сайті Чілдрен Кінофесту: з 23 червня - на фільм-відкриття, з 24 червня - на наступний день і так далі.
1 липня в межах Міжнародної конкурсної програми Чілдрен Кінофесту відбудеться українська прем’єра анімаційного фільму "Неймовірна подорож на Північний полюс".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.74
Купівля 36.74Продаж 37.47
-
EUR
Купівля 40.29Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе