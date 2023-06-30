Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура В Україні розпочався ювілейний Чілдрен Кінофест

В Україні розпочався ювілейний Чілдрен Кінофест

30 червня, 2023 п'ятниця
12:02
Культура

У п'ятницю, 30 червня, розпочався 10-й Український кінофестиваль для дітей і підлітків "Чілдрен Кінофест"

Про це інформує пресслужба.

"На нас з вами чекають неймовірні 10 днів найкращого дитячого кіно з усього світу", - написали організатори.

Буде представлено сім різножанрових європейських стрічок для різних вікових категорій:

  • пригодницьке українське фентезі "Джура-королевич" (10+)
  • анімація про бешкетне поросятко "Паця" (6+)
  • стрічка про захопливу експедицію песика "Неймовірна подорож на Північний полюс" (6+)
  • пригодницький фільм "Пригоди на Гелловін" (7+)
  • комедія для підлітків "Планета Ґаї" (11+)
  • іспанська стрічка про юних футболістів "Душа команди" (8+)
  • казкова німецька стрічка "Зіронька Лаури" (5+).

На фестивалі є номінація "Приз глядацьких симпатій", де переможець визначається шляхом прямого голосування відвідувачів.

10-й Чілдрен Кінофест триватиме до 9 липня.

Що відомо про кінофестиваль для дітей і підлітків

Чілдрен Кінофест - це наймасштабніший український кінофестиваль для дітей і підлітків. Цього року він відбудеться вже вдесяте. Його головна мета - виховати нове покоління кіноглядачів в Україні, розвинути практику сімейного культурного дозвілля та просувати мистецтво кіно.

1 червня організатори оголосили програму конкурсу. 

Амбасадором фестивалю став Євген Філатов відомий музикант, композитор, продюсер і членом Європейської кіноакадемії, створює музику для The Maneken і ONUKA, веде YouTube-проєкт "Як звучить Україна".

Журі складається з відомих українських кінематографістів: Олександра Рубан - режисерка анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня" та авторка мультсеріалу "Пес Патрон", Дмитро Сухолиткий-Собчук - режисер і сценарист стрічки "Памфір", та акторка Римма Зюбіна ("Гніздо горлиці", "Люся Інтерн").

13 червня фестиваль обрав фільмом-відкриттям стрічку Антона Гойди "Джура-королевич". Також організатори оголосили фіналістів конкурсу.

Чілдрен Кінофест проходитиме десять днів у кінотеатрах десяти міст. Вхід безплатний за умови попередньої реєстрації.

Програму можна буде подивитись в кінотеатрах 10 українських міст - зокрема Київ, Львів, Вінниця, Житомир, Чернівці, Дніпро, Луцьк, Одеса, Полтава, Хмельницький та Чернігів.

Бронювання відбуватиметься поетапно на сайті Чілдрен Кінофесту: з 23 червня - на фільм-відкриття, з 24 червня - на наступний день і так далі.

1 липня в межах Міжнародної конкурсної програми Чілдрен Кінофесту відбудеться українська прем’єра анімаційного фільму "Неймовірна подорож на Північний полюс".

Новини
Суспільство
Кіно
кінофестиваль
фестивалі
Читайте також:
Біньямін Нетаньягу
29 червня, 2023 четвер
Нетаньягу пояснив, чому не надасть Україні "Залізний купол" для захисту неба
Каховська ГЕС, підтоплення
29 червня, 2023 четвер
Єврокомісар заявив про проблеми зі збиранням доказів причетності РФ до підриву Каховської ГЕС
30 червня, 2023 п'ятниця
На Куп'янсько-Сватівському напрямку Силам оборони вдалося суттєво просунутися вперед, - командир роти ЗСУ Федоренко
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.47
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
30 червня
13:28
Валерій Залужний
Залужний про вагнерівців у Білорусі: "Наше завдання – підготуватися до найгірших і найімовірніших сценаріїв"
13:26
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Омбудсмен Лубінець закликав батьків депортованих дітей не їхати забирати їх до РФ
13:05
Оновлено
верховна рада
Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовослужбовцям
13:02
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
"Це не шоу, кожен метр дається кров’ю": Залужний відреагував на розмови про повільні темпи контрнаступу ЗСУ
12:59
СБУ затримала пособників окупантів, які наводили "урагани" та "смерчі" на Харків
12:36
Мистецтво та війна у проєкті "Ти як?": українців запрошують на презентацію артбуку
12:32
Партнерський матеріал
Шанс Більбао: як сіре та вбоге промислове місто перетворилось на туристичну Мекку
12:27
Каховська ГЕС, підтоплення
У Мінекономіки оцінили прямі збитки України від підриву росіянами Каховської ГЕС
12:22
Синоптик Наталка Діденко розповіла у яких регіонах цими вихідними будуть грозові дощі, а де сонячно
12:17
Оновлено
вибух
ЗСУ уразили штаб і склад російських окупантів у передмісті Бердянська
12:14
Євген Пригожин
Заколот Пригожина: Буданов спрогнозував, що чекало би на вагнерівців у Москві
12:06
Партнерський матеріал
Університет культури
Університет культури очолив рейтинг найкращих мистецьких закладів вищої освіти України 2023
12:03
OPINION
Василь Зима
Тупцянням ніжками у НАТО не втрапиш
11:58
Нова пошта відкрила перше відділення у Берліні
11:53
Ексклюзив
бензин
Стрімко зростає ціна на пальне у гуртовій закупівлі, - директор консалтингової компанії А-95 Куюн
11:50
Віктор Орбан
"Результат нульовий, навіть негативний": Орбан заявив про неефективність боротьби з Росією
11:35
Спецслужби Польщі
У Польщі затримали хокеїста, який передавав РФ дані про критичну інфраструктуру країни
11:24
Кирило Буданов
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина після його невдалого бунту, - Буданов
11:19
протести у Франції
Внаслідок заворушень у Франції понад 650 людей арештовано, Макрон скликає термінову нараду
11:17
Віктор Орбан
"ЄС опиниться на межі фінансового банкрутства": Орбан закликав партнерів не давати грошей Україні
11:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін відірваний від реальності, еліта РФ каже про велике розслідування Кремля, Суровікін був секретним членом ПВК Вагнера. Акценти світових ЗМІ 30 червня
11:04
Сергій Суровікін
CNN: російський генерал Суровікін був секретним VIP-членом ПВК Вагнера
10:57
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 30 червня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
10:56
Білий дім
Адміністрація Байдена розглядає питання надання Україні касетних боєприпасів, – CNN
10:50
Сергій Алєксєєв
"Виключно політичне замовлення": нардеп Алєксєєв та його адвокат прокоментували обшуки 
10:41
Tinder
Застосунок для знайомств Tinder покинув російський ринок
10:38
Світовий банк
Світовий банк затвердив виділення $1,5 млрд позики для України
10:35
Дональд Трамп
Трамп заявив, що Україна має віддати РФ частину територій, а собі лишити те, що "заробили"
10:32
Нікополь, російський обстріл, вибух
Росіяни за добу обстріляли 9 областей України: 5 людей загинуло, 9 поранені. Ситуація в регіонах
10:19
Ексклюзив
ракета ATACMS
США наближаються до позитивного рішення щодо передачі ATACMS Україні, - Згурець
10:08
OPINION
Олеся Ісаюк
Англомовний дубляж і хабарники у вишиванках: що спільного?
09:57
На флангах Бахмута ЗСУ чинять тиск на ворога, на півдні також мають частковий успіх
09:50
російські війська окупанти
На Херсонщині окупанти на блокпостах оглядають місцевих жителів, шукають українські патріотичні татуювання, - речник Генштабу
09:37
Ексклюзив
На Куп'янсько-Сватівському напрямку Силам оборони вдалося суттєво просунутися вперед, - командир роти ЗСУ Федоренко
09:37
Google
Після Facebook та Instagram: у Канаді Google видалятиме посилання на місцеві новини через закон про оплату медійникам
09:34
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти поступово покидають ЗАЕС, а персонал отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну, - ГУР
09:18
Довженко-Центр
Наказ про реорганізацію Довженко-Центру втратив чинність, - Держкіно
09:16
обстріл Херсонщина
Росіяни з артилерії атакували житловий квартал Херсона й область: двоє людей поранені
08:58
втрати окупантів
За добу Росія втратила в Україні 560 військових, 11 артсистем та 6 бойових бронемашин, - Генштаб ЗСУ
08:23
обстріл, ППО
Сили ППО приземлили 10 "шахедів", якими ворог атакував Україну вночі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV