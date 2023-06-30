Про це інформує пресслужба.

"На нас з вами чекають неймовірні 10 днів найкращого дитячого кіно з усього світу", - написали організатори.

Буде представлено сім різножанрових європейських стрічок для різних вікових категорій:

На фестивалі є номінація "Приз глядацьких симпатій", де переможець визначається шляхом прямого голосування відвідувачів.

10-й Чілдрен Кінофест триватиме до 9 липня.

Чілдрен Кінофест - це наймасштабніший український кінофестиваль для дітей і підлітків. Цього року він відбудеться вже вдесяте. Його головна мета - виховати нове покоління кіноглядачів в Україні, розвинути практику сімейного культурного дозвілля та просувати мистецтво кіно.

1 червня організатори оголосили програму конкурсу.

Амбасадором фестивалю став Євген Філатов відомий музикант, композитор, продюсер і членом Європейської кіноакадемії, створює музику для The Maneken і ONUKA, веде YouTube-проєкт "Як звучить Україна".

Журі складається з відомих українських кінематографістів: Олександра Рубан - режисерка анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня" та авторка мультсеріалу "Пес Патрон", Дмитро Сухолиткий-Собчук - режисер і сценарист стрічки "Памфір", та акторка Римма Зюбіна ("Гніздо горлиці", "Люся Інтерн").

13 червня фестиваль обрав фільмом-відкриттям стрічку Антона Гойди "Джура-королевич". Також організатори оголосили фіналістів конкурсу.

Чілдрен Кінофест проходитиме десять днів у кінотеатрах десяти міст. Вхід безплатний за умови попередньої реєстрації.

Програму можна буде подивитись в кінотеатрах 10 українських міст - зокрема Київ, Львів, Вінниця, Житомир, Чернівці, Дніпро, Луцьк, Одеса, Полтава, Хмельницький та Чернігів.

Бронювання відбуватиметься поетапно на сайті Чілдрен Кінофесту: з 23 червня - на фільм-відкриття, з 24 червня - на наступний день і так далі.

1 липня в межах Міжнародної конкурсної програми Чілдрен Кінофесту відбудеться українська прем’єра анімаційного фільму "Неймовірна подорож на Північний полюс".