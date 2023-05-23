В Україні створять Корпус морської піхоти, - Зеленський

Про це він заявив під час заходів до Дня морської піхоти.

"Сьогодні маю честь оголосити, що ухвалено рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти — створити Корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку цього важливого, міцного роду військ", — пояснив Зеленський.

Президент України нагадав, що морська піхота брала участь у боях за Маріуполь, Авдіївку і Волноваху, тримала оборону Миколаєва, продовжує прикривати Одесу та захищати Херсонщину. Також піхотинці були залучені до операції зі звільнення острова Зміїний.