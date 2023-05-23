В Україні створять Корпус морської піхоти, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський оголосив про створення Корпусу морської піхоти. Для цього формують нові бригади морських піхотинців
Про це він заявив під час заходів до Дня морської піхоти.
"Сьогодні маю честь оголосити, що ухвалено рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти — створити Корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку цього важливого, міцного роду військ", — пояснив Зеленський.
Президент України нагадав, що морська піхота брала участь у боях за Маріуполь, Авдіївку і Волноваху, тримала оборону Миколаєва, продовжує прикривати Одесу та захищати Херсонщину. Також піхотинці були залучені до операції зі звільнення острова Зміїний.
- Повертаючись із закордонного візиту, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти відвідав передові позиції Збройних Сил України у смузі оборони Вугледар – Мар’їнка в Донецькій області
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе