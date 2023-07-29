Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що для перетину кордону у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" від 1 серпня водіям чи логістам потрібно буде зареєструвати автобус у системі "єЧерга", а потім приїхати в зазначений у маршруті час.

"Запуск єЧерги для автобусів – частина реформи міжнародних пасажирських перевезень для забезпечення комфорту пасажирів. Паралельно з цим, верифікуємо міжнародні маршрути – скасовуємо неробочі, проводимо перемовини із суміжними країнами щодо швидкості роботи митних та прикордонних служб для того, щоб пасажири не витрачали години у чергах на кордоні, а процес був прогнозованим", – сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Він також додав, що на час тестового періоду час очікування на перетин кордону не буде змінюватись, адже йдеться лише про налаштування нового сервісу. За словами Деркача, після налаштування всіх процесів - черги із пасажирських автобусів перед пунктами пропусків мають зникнути, і відповідно автобусні перевезення будуть відбуватися тільки згідно з єЧергою.



Наразі послуга буде стосуватись лише регулярних рейсів.

"єЧерга" в Україні: що відомо

Запуск електронної черги на кордоні анонсували ще у жовтні.

Згодом стало відомо, що електронна черга для вантажних транспортних засобів мала запрацювати з 12 грудня у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

З травня в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

З 5 червня Державна служба України з безпеки на транспорті ухвалила рішення анульовувати записи, які містять недостовірну інформацію.

У п'ятницю, 28 липня, Кабінет Міністрів України прийняв нове рішення про проєкт "Єврокордон", в межах якого ввели обов’язкові електронні черги.