В Україні унаслідок воєнних дій РФ кількість загиблих дітей збільшилася до 471, поранених 952
Станом на ранок 28 квітня через обстріли російського війська в Україні загинула щонайменше 471 дитина та понад 952 зазнали уражень
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 28 квітня 2023 року більше ніж 1423 дитини постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 471 дитина загинула та понад 952 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише відомство.
У ніч з 27 на 28 квітня внаслідок обстрілу армією Росії цивільної інфраструктури міста Дніпро загинули мати та її 2-річна дочка.
Уранці 28 квітня у місті Українка на Київщині уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку, постраждала 13-річна дівчинка.
Найбільше дітей унаслідок воєнних дій РФ постраждало на Донеччині - 452, Харківщині - 275, Київщині - 128, Херсонщині - 94, а також у Запорізькій області - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 68, Дніпропетровській - 67 та Луганській - 66.
Ці дані не остаточні, адже триває робота з встановлення інформації в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Фото: Офіс генерального прокурора
- У ніч з 27 на 28 квітня жителі Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської та Миколаївської областей теж чули вибухи. В Умані Черкаської області російська ракета влучила у багатоповерхівку, 5 постраждалих. Унаслідок удару РФ по Дніпру загинула молода жінка та 3-річна дитина.
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