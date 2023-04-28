Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 28 квітня 2023 року більше ніж 1423 дитини постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 471 дитина загинула та понад 952 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише відомство.

У ніч з 27 на 28 квітня внаслідок обстрілу армією Росії цивільної інфраструктури міста Дніпро загинули мати та її 2-річна дочка.

Уранці 28 квітня у місті Українка на Київщині уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку, постраждала 13-річна дівчинка.

Найбільше дітей унаслідок воєнних дій РФ постраждало на Донеччині - 452, Харківщині - 275, Київщині - 128, Херсонщині - 94, а також у Запорізькій області - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 68, Дніпропетровській - 67 та Луганській - 66.

Ці дані не остаточні, адже триває робота з встановлення інформації в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Фото: Офіс генерального прокурора