В Україні в четвер очікується туман, який значно погіршить видимість
Українців попередили про туман, який насувається на країну та в четвер, 10 листопада, погіршить видимість
Про це інформує український гідрометцентр.
Зазначають, що туман очікується вранці та ввечері. Він спостерігатиметься в східних, центральних, більшості південних областей та в Карпатському регіоні. Видимість погіршиться до 200-500 м.
Рівень небезпечності 10 листопада через погодні умови буде жовтим.
- 8 листопада синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила про те, що 9 листопада, у середу, очікується суха та сонячна погода.
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