В Україні випробували новий реактивний снаряд "Тайфун-1"

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Боєприпас від ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" розроблено для модернізованої системи залпового вогню БМ-21У "Верба".

"Результати випробувань "Тайфун-1" будуть використані в ході розробки реактивного снаряду "Тайфун-2" для модернізованої системи залпового вогню "Буревій", - сказав міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, КБ "Південне" також з успішним результатом провело державні (льотні) випробування відремонтованих ракет для тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Таран розповів, що під час дослідного ремонту вони були додатково оснащені системою аварійного припинення польоту та системою телеметричного контролю.

Міністр наголосив, що ремонт ракет для "Точки-У" дозволить відновити боєкомплект Збройних сил України для виконання завдань за призначенням.

Він додав, що нині на завершальному етапі державних випробувань перебуває створення високоточної ракети калібру 300 мм "Вільха-М" з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню "Смерч".

Таран зазначив, що Міноборони закупить оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан". Його виробником є ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля".



