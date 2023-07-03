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Головна Культура В Україні влаштували розпродаж книжок Вікторії Амеліної, яка загинула від удару РФ по Краматорську. Кошти передадуть на засновану нею ГО

В Україні влаштували розпродаж книжок Вікторії Амеліної, яка загинула від удару РФ по Краматорську. Кошти передадуть на засновану нею ГО

3 липня, 2023 понедiлок
12:50
Культура Вікторія Амеліна

В Україні влаштували розпродаж примірників книжки відомої письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула від російського ракетного удару по Краматорську 27 червня

Про це повідомила Юлія Орлова, гендиректорка видавництва Vivat, у якому в 2015 році вийшла книжка Амеліної "Синдром листопаду".

"Зараз у нас залишилося 390 примірників її чудової книжки. Раніше вона коштувала 80 гривень, але я прийняла рішення підвищити ціну до 200 гривень задля того, щоб абсолютно всі кошти з продажу передати ГО "Нью-Йоркський літературний фестиваль", який Віка заснувала і яким жила. І щоб цих грошей вийшло більше", - написала Орлова.

"Ми втратили неймовірну дівчинку – талановиту, сміливу, сильну духом. Дівчинку, яка зробила і могла зробити ще так багато хорошого для нашої країни. Тепер – це наша робота. Тому, друзі, давайте разом продовжимо життя Нью-Йоркського літературного фестивалю! Заради Віки", - додала видавчиня.

Про смерть Вікторії Амеліної, письменниці й громадської діячки родом зі Львова, стало відомо пізно ввечері 2 липня. Жінці було 37 років, у неї залишилися чоловік і син.

Ракетний удар по Краматорську

Про обстріл Краматорська 27 червня першим в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Обстріл центру міста стався приблизно о 19:32, дані про постраждалих та руйнування уточнювались.

Також оперативно про це написав у телеграм керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що крім Краматорська, під обстріл потрапило село Біленьке.В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 23:00 від влучання снаряда у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля.

Володимир Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, заявивши, що кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

28 червня коригувальника ракетного удару затримали. Йому оголосили про підозру у державній зраді.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.

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