В Україні впродовж доби зафіксовано 769 смертей від коронавірусу і 18 668 нових заражень
Станом на ранок 17 листопада в Україні зафіксовано 3 263 417 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 78 754 - летальні, 2 684 584 особи одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 16 листопада було зареєстровано 18 668 нових випадки COVID-19 (у тому числі 1312 дітей та 403 медпрацівники), 20 211 пацієнтів одужали, 769 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1609 випадків;
- Вінницька область - 733 випадки;
- Волинська область - 731 випадок;
- Дніпропетровська область - 1675 випадків;
- Донецька область - 1032 випадки;
- Житомирська область - 456 випадків;
- Закарпатська область - 344 випадки;
- Запорізька область - 1087 випадків;
- Івано-Франківська область - 642 випадки;
- Київська область - 1069 випадків;
- Кіровоградська область - 131 випадок;
- Луганська область - 328 випадків;
- Львівська область - 721 випадок;
- Миколаївська область - 950 випадків;
- Одеська область - 1504 випадки;
- Полтавська область - 1168 випадків;
- Рівненська область - 738 випадків;
- Сумська область - 385 випадків;
- Тернопільська область - 367 випадків;
- Харківська область - 639 випадків;
- Херсонська область - 337 випадків;
- Хмельницька область - 803 випадки;
- Черкаська область - 721 випадок;
- Чернівецька область - 199 випадків;
- Чернігівська область - 299 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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