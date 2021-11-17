В Україні впродовж доби зафіксовано 769 смертей від коронавірусу і ​​18 668 нових заражень

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 16 листопада було зареєстровано ​​18 668 нових випадки COVID-19 (у тому числі 1312 дітей та 403 медпрацівники), 20 211 пацієнтів одужали, 769 людей померли.





У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1609 випадків;

Вінницька область - 733 випадки;

Волинська область - 731 випадок;

Дніпропетровська область - 1675 випадків;

Донецька область - 1032 випадки;

Житомирська область - 456 випадків;

Закарпатська область - 344 випадки;

Запорізька область - 1087 випадків;

Івано-Франківська область - 642 випадки;

Київська область - 1069 випадків;

Кіровоградська область - 131 випадок;

Луганська область - 328 випадків;

Львівська область - 721 випадок;

Миколаївська область - 950 випадків;

Одеська область - 1504 випадки;

Полтавська область - 1168 випадків;

Рівненська область - 738 випадків;

Сумська область - 385 випадків;

Тернопільська область - 367 випадків;

Харківська область - 639 випадків;

Херсонська область - 337 випадків;

Хмельницька область - 803 випадки;

Черкаська область - 721 випадок;

Чернівецька область - 199 випадків;

Чернігівська область - 299 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1609), Дніпропетровській (1675), Одеській (1504), Полтавській (1168) і Запорізькій (1087) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.