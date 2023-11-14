В Україні все ж таки планують скасувати заочну форму навчання: нардеп розкрив деталі

Про це член комітету ВР із питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук розповів Укрінформу.

За його словами, закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року" (№10092) стосується лише формату проведення національного мультипредметного тесту у 2024 році, тому звідти прибрали норму про скасування заочки.

"Коли подавали цей законопроєкт, у ньому була норма про заміну вечірньої та заочної форми навчання на дистанційну. Проте під час підготовки деякі фракції висловилися проти, не хотіли голосувати за цей законопроєкт одразу і в першому, і в другому читаннях. А нам треба було швидше проголосувати законопроєкт про НМТ, щоб всі чітко розуміли формат наступного вступного року", – пояснив Грищук.

Нардепам запропонують скасувати в Україні заочну й вечірню форми навчання в окремому законопроєкті.

"МОН має його напрацювати. Будуть від КМУ подавати", – уточнив політик.

Що передувало

Наприкінці вересня в Раді зареєстрували законопроєкт, автори якого пропонують внести зміни до закону про вищу освіту і припинити набір абітурієнтів на заочну форму навчання з 2024 року.

Пропонувалося доповнити закон про вищу освіту наступними змінами: "З 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра".

Це, на думку нардепів, мало дати змогу переорієнтувати заклади освіти на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров назвав заочку радянським рудиментом освіти.