В Україні з жовтня зафіксували 343 летальні випадки від COVID-19, серед померлих 2 дитини

Про це інформує пресслужба МОЗ.

У відомстві розповіли, що наразі на території України є 17 субваріантів штаму коронавірусу "Омікрон". Він фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема "Дельту" та "Альфу".

"За перебігом захворювання штам "Омікрон" переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років", - зазначили в МОЗ.

Загалом з жовтня зареєстрували 343 летальні випадки COVID-19, серед померлих - 2 дитини віком до 17 років.

У МОЗ порекомендували українцям вакцинуватися і нагадали, що щеплення від коронавірусу безкоштовні та доступні для кожного регіону.

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"У світі змінюється конфігурація вакцин, і загальна рекомендація сфокусована на використанні країнами “омікронспецифічної” вакцини, яка містить щонайменше декілька ключових компонентів штаму “Омікрон”. Вона є більш ефективна. Тому в Україну була доставлена чергова партія “омікронспецифічної” вакцини. Вона буде доступна в усіх областях та рекомендована для проведення бустерних щеплень, зокрема для осіб з груп ризику тяжкого перебігу захворювання", - поінформував головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.