В Україні з жовтня зафіксували 343 летальні випадки від COVID-19, серед померлих 2 дитини
З початку жовтня в Україні зафіксували 343 летальні випадки від наслідків захворювання на COVID-19: серед померлих людей дві дитини
Про це інформує пресслужба МОЗ.
У відомстві розповіли, що наразі на території України є 17 субваріантів штаму коронавірусу "Омікрон". Він фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема "Дельту" та "Альфу".
"За перебігом захворювання штам "Омікрон" переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років", - зазначили в МОЗ.
Загалом з жовтня зареєстрували 343 летальні випадки COVID-19, серед померлих - 2 дитини віком до 17 років.
У МОЗ порекомендували українцям вакцинуватися і нагадали, що щеплення від коронавірусу безкоштовні та доступні для кожного регіону.
Читайте також: МОЗ: В Україні зараз достатньо вакцин від COVID-19
"У світі змінюється конфігурація вакцин, і загальна рекомендація сфокусована на використанні країнами “омікронспецифічної” вакцини, яка містить щонайменше декілька ключових компонентів штаму “Омікрон”. Вона є більш ефективна. Тому в Україну була доставлена чергова партія “омікронспецифічної” вакцини. Вона буде доступна в усіх областях та рекомендована для проведення бустерних щеплень, зокрема для осіб з груп ризику тяжкого перебігу захворювання", - поінформував головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
- Головний санітарний лікар Ігор Кузін стверджує, що Україна наближається до піку захворюваності на COVID-19. У січні 2024 року хвиля почне спадати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.03 Купівля 37.03Продаж 37.67
- EUR Купівля 39.88Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе